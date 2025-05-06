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Дома в gmina Piaseczno, Польша

Пясечно
6
9 объектов найдено
Дуплекс 5 комнат в Gloskow, Польша
Дуплекс 5 комнат
Gloskow, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Новый дом только что построили и только что закончили в непосредственной близости от Варшавы…
$317,766
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Дом 5 комнат в Пясечно, Польша
Дом 5 комнат
Пясечно, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 1/1
Новый жилой комплекс, Этап II. Строительство началось в ноябре 2023 года и завершится в трет…
$378,954
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Дом 4 комнаты в Пясечно, Польша
Дом 4 комнаты
Пясечно, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
Дом в Piaseczno по адресу ул. Kwitnąca Grusza (на границе Piaseczno и Józefosław). Дом в иде…
$227,885
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Дом 8 комнат в Пясечно, Польша
Дом 8 комнат
Пясечно, Польша
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Этаж 1/2
Продается полностью меблированный и оборудованный дом в Chylice, недалеко от границы с Konst…
$908,978
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Дом 6 комнат в Пясечно, Польша
Дом 6 комнат
Пясечно, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Этаж 1/1
Уютный и теплый дом, спроектированный архитекторами. Он расположен в саду с рододендронами, …
$714,380
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Дом 6 комнат в Пясечно, Польша
Дом 6 комнат
Пясечно, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 1/2
Продается просторный сегмент в Piaseczno, ул. Granitowa, с площадью 204 м², записанной в KW.…
$309,390
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Дуплекс 5 комнат в Bobrowiec, Польша
Дуплекс 5 комнат
Bobrowiec, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Last House in this Project! Estate of terraced houses. The houses comprise three storeys.…
$254,083
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Дом 6 комнат в Пясечно, Польша
Дом 6 комнат
Пясечно, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 456 м²
Этаж 1/2
Продается дом общей площадью 429 м², расположенный на участке 1600 м². Дом прошел капитальны…
$945,740
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Дом 6 комнат в Bakowka, Польша
Дом 6 комнат
Bakowka, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
ОБ ИНВЕСТИЦИИ Комплекс односемейных домов в двухэтажной застройке с современной архитектурой…
$297,088
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inwest.warszawa
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Параметры недвижимости в gmina Piaseczno, Польша

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