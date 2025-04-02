Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Курник
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Курник, Польша

1 объект найдено
Дом в Курник, Польша
Дом
Курник, Польша
Площадь 205 м²
Продается большой многоквартирный дом с офисом в Корнике, всего в 15 минутах езды от :Poznania
$322,634
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов