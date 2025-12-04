  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Новые дома

Продажа новых домов в Польше

Мазовецкое воеводство
8
Великопольское воеводство
3
Варшава
4
Познанский повят
3
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Таунхаус Lusowo
Таунхаус Lusowo
Таунхаус Lusowo
Lusowo, Польша
от
$243,930
НДС
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Агентство
Zaitseva Estates
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Коттеджный поселок Новые квартиры от застройщика в Радзимине
Коттеджный поселок Новые квартиры от застройщика в Радзимине
Коттеджный поселок Новые квартиры от застройщика в Радзимине
Коттеджный поселок Новые квартиры от застройщика в Радзимине
Коттеджный поселок Новые квартиры от застройщика в Радзимине
Радзымин, Польша
от
$144,421
Количество этажей 2
Комплекс Mieszka I — это новая инвестиция, расположенная в Радзымине (20 km. от центра Варшавы), Новые квартиры будут расположены в 16 односемейных, двухквартирных рядных домах. В предложении представлены квартиры площадью от 69 до 120 м2, Проект будет реализован вместе с необходимой инфраст…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
Оставить заявку
Клубный дом Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Клубный дом Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Клубный дом Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Клубный дом Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Клубный дом Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Клубный дом Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Клубный дом Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Варшава, Польша
от
$168,592
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Приглашаем Вас приобрести квартиру в современном инвестиционном комплексе, расположенном на перекрестке улиц Волоска/Маринарска, напротив Вестфилд Мокотув. Район сочетает в себе функциональную современность Служевца с близостью парков и городских достопримечательностей Старого Мокотова. П…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
Оставить заявку
OneOne
Клубный дом Новость - СТАРТ ПРОДАЖ - Варшава Влохы
Клубный дом Новость - СТАРТ ПРОДАЖ - Варшава Влохы
Клубный дом Новость - СТАРТ ПРОДАЖ - Варшава Влохы
Клубный дом Новость - СТАРТ ПРОДАЖ - Варшава Влохы
Клубный дом Новость - СТАРТ ПРОДАЖ - Варшава Влохы
Варшава, Польша
от
$165,451
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Приглашаем приобрести квартиры от Застройщика с сопровождением Агенции – Без налога PCC! Без комиссии Агенции. Срок сдачи 4Q 2026 г.   Цены: 653 000 zł - 2 579 000 zł Минималистичный дом с 86 квартирами разной площади – от 26 до 139 кв.м. и планировки от 1 до 5 комнат. Инвестицию отлич…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
Оставить заявку
Вилла QHOUSE
Вилла QHOUSE
Вилла QHOUSE
Вилла QHOUSE
Вилла QHOUSE
Показать все Вилла QHOUSE
Вилла QHOUSE
Варшава, Польша
от
$400,054
Количество этажей 2
Площадь 147–148 м²
2 объекта недвижимости 2
Приглашаем Вас на продажу - новые, готовые, полуотдельные дома. PURCHASE FROM DEVELOPER - NO PCC AND NO COMMISSIONДома от застройщика будут поставляться в стандарте застройщика, т.е. интерьеры будут готовы самостоятельно или с индивидуальным вариантом отделки под ключ (первая консультация с …
Агентство
James House
Оставить заявку
Коттеджный поселок Дома у леса - Radzewo
Коттеджный поселок Дома у леса - Radzewo
Коттеджный поселок Дома у леса - Radzewo
Коттеджный поселок Дома у леса - Radzewo
Коттеджный поселок Дома у леса - Radzewo
Показать все Коттеджный поселок Дома у леса - Radzewo
Коттеджный поселок Дома у леса - Radzewo
Radzewo, Польша
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Камерная инвестиция, состоящая всего из 5 домов, расположена в спокойной, зелёной части Radzewo. Это идеальный вариант для тех, кто ценит природу, частную территорию и комфорт жизни за городом, оставаясь в доступности от Познани. Каждый дом отличается функциональной планировкой и имеет со…
Агентство
Zaitseva Estates
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Коттеджный поселок Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Коттеджный поселок Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Коттеджный поселок Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Коттеджный поселок Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Коттеджный поселок Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Показать все Коттеджный поселок Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Коттеджный поселок Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Сломин, Польша
от
$235,303
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
ПОКУПАТЕЛЬ НЕ ПЛАТИТ КОМИССИЮ! Предлагаем дома с участками в новой инвестиции недалеко от Варшавы. Современные, тщательно спроектированные секционные дома, обеспечивающие комфорт и уединение для всей семьи. Предложение Идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты с …
Агентство
LOCO REALE ESTATE
Оставить заявку
Коттеджный поселок Комфортабельный дом с 3 спальнями и участком
Коттеджный поселок Комфортабельный дом с 3 спальнями и участком
Коттеджный поселок Комфортабельный дом с 3 спальнями и участком
Лящки, Польша
от
$302,777
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Остался 1 дом в продаже. ( Всего в комплексе 13 домов). Комфортабельный дом с 3 спальнями, большой гостиной, гаражом и участком 350 м2 дом - 122 м2; участок - 350 м2 Сдача - декабрь 2024 г. Жилой комплекс Spring Park – это сочетание прекрасного расположения и комфортного жилого про…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
Оставить заявку
Коттеджный поселок Современный комплекс домов в 15 км от города Познань (Польша)
Коттеджный поселок Современный комплекс домов в 15 км от города Познань (Польша)
Коттеджный поселок Современный комплекс домов в 15 км от города Познань (Польша)
Коттеджный поселок Современный комплекс домов в 15 км от города Познань (Польша)
Коттеджный поселок Современный комплекс домов в 15 км от города Познань (Польша)
Показать все Коттеджный поселок Современный комплекс домов в 15 км от города Познань (Польша)
Коттеджный поселок Современный комплекс домов в 15 км от города Познань (Польша)
Rabowice, Польша
от
$162,732
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Современный комплекс из 26 домов в тихой, зелёной части Rabowice— идеальный выбор для тех, кто ищет спокойную среду рядом с городом  Poznań. Каждый дом спроектирован с упором на функциональность и комфорт. Дополнительным преимуществом является собственный сад/огород, где можно организоват…
Агентство
Zaitseva Estates
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Коттедж Сегменты с гаражом и огородом
Коттедж Сегменты с гаражом и огородом
Коттедж Сегменты с гаражом и огородом
Коттедж Сегменты с гаражом и огородом
Коттедж Сегменты с гаражом и огородом
Показать все Коттедж Сегменты с гаражом и огородом
Коттедж Сегменты с гаражом и огородом
Гродзиск-Мазовецкий, Польша
от
$207,764
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Инвестиция расположена в Гродзиске-Мазовецком. Состоит из двух двухквартирных двухквартирных домов. Все дома имеют полезную площадь 109 м2, имеют собственный гараж и участок.
Агентство
LOCO REALE ESTATE
Оставить заявку
Клубный дом Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Клубный дом Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Клубный дом Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Клубный дом Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Клубный дом Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Клубный дом Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Варшава, Польша
от
$134,459
Год сдачи 2026
Количество этажей 15
Воля – современный и самодостаточный район Варшавы, полный жизни и достопримечательностей. Предлагаемая инвестиция отличается оригинальным архитектурным решением в виде блока с каскадным расположением. Верхняя часть здания, характерная башня, являющаяся символом современности, оригинально…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти