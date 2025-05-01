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Дома в Варминско-Мазурском воеводстве, Польша

6 объектов найдено
Дом 10 комнат в Katno, Польша
Дом 10 комнат
Katno, Польша
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 643 м²
Резиденция / Гостевой дом / Агротуризм Я приглашаю вас ознакомиться с предложением проживани…
$848,189
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Дом в Karwie, Польша
Дом
Karwie, Польша
Площадь 75 м²
$129,347
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Etalon Estate Group
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Дом 4 комнаты в Барчево, Польша
Дом 4 комнаты
Барчево, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
HOUSE COMOD WITH THE POOL A large and comfortable house with pool located in Barczewo at ul.…
$284,041
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Особняк в Stawiguda, Польша
Особняк
Stawiguda, Польша
Количество этажей 2
RESIDENCE / GUEST HOUSE / SPA / WEDDING ROOM Резиденция идеально подходит для жизни или веде…
$767,207
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Дом в Karwie, Польша
Дом
Karwie, Польша
Площадь 74 м²
Дом прямо от застройщика – уникальная возможность!
$129,347
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Ольштын, Польша
Дом
Ольштын, Польша
Площадь 180 м²
Предлагаю на продажу двухэтажный дом, расположенный на поселке Ликусы на Балтийской улице в …
$277,738
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Варминско-Мазурском воеводстве, Польша

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