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Дома в Кракове, Польша

26 объектов найдено
Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 1 521 м²
15 арва под вашим домом в Кракове, Венгрия
$66,372
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 300 м²
Дом с садом Kraków - Kliny Borkowskie
$445,146
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 327 м²
Приглашаем Вас ознакомиться с предложением дома с большим потенциалом!
$746,353
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 187 м²
Мы рады представить функциональный отдельно стоящий дом, расположенный в районе Краков Скотн…
$478,466
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 378 м²
Мы представляем вам отдельно стоящий дом на одну семью в привлекательном месте - улица Виосе…
Цена по запросу
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 70 м²
Краков Витковице, улица Бибичка
$370,511
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Дуплекс 4 комнаты в Краков, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
New House & Turnkey The proposed house is an open space on the ground floor. A large livi…
$524,756
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Коттедж 5 комнат в Краков, Польша
Коттедж 5 комнат
Краков, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
We are pleased to present a beautiful house for sale with a 305 m2 usable area located on a …
$477,840
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 271 м²
Я с большим удовольствием представляю вам уникальное предложение отдельно стоящего дома в Ск…
$666,120
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Etalon Estate Group
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Дом 4 комнаты в Краков, Польша
Дом 4 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
detached houses in Mników - near Kraków WE ALSO OFFER TURNKEY FINISHING - WITH OUR ARCHIT…
$211,864
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 265 м²
Продается просторный и функциональный дом общей площадью 265 м2, расположенный в престижном …
$663,721
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 240 м²
Мы рады представить уникальное предложение о продаже отдельно стоящего дома, расположенного …
Цена по запросу
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 157 м²
Продается отдельно стоящий дом в сыром закрытом состоянии, расположенный в тихой и зеленой ч…
$191,919
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Etalon Estate Group
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 200 м²
Представляем на продажу дом в здании-близнеце общей площадью около. 200 м2 расположен на 2,7…
$666,387
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Вилла 4 комнаты в Краков, Польша
Вилла 4 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
MNIKÓW FREESTANDING HOUSE - near Kraków INVESTMENT: The estate consists of six detached …
$214,816
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 378 м²
Мы представляем на продажу односемейный дом, двухместный дом, расположенный в Плашове в Прже…
$1,16 млн
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 1 521 м²
15 арва под вашим домом в Кракове, Венгрия
$66,206
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 283 м²
Дом для продажи Краков - Звержинец / Wola Justowska Савикки
$1,06 млн
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 161 м²
Здание в Кракове, улица Лукасевича. Угловое здание в здании-близнеце с полезной площадью 161 м2
$586,420
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 220 м²
Готовый бизнес — дом с 6 квартирами в аренду → Краков — Нова Хута
$466,471
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 290 м²
Мы представляем вам отдельно стоящий дом на одну семью в привлекательном месте - улица Виосе…
Цена по запросу
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 340 м²
✨ Дом сказок – уникальная недвижимость на улице Яна Бжечевого в Кракове! ✨Мечтаете о простор…
$666,120
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 341 м²
Мы рады представить современный дом в престижном районе Кракова
$1,84 млн
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 310 м²
У нас есть возможность представить вам предложение о продаже дома в модели инвестиционной пл…
$903,354
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Дуплекс 4 комнаты в Краков, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
New House & Turnkey The proposed houses are an open space on the ground floor. A large li…
$523,600
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 225 м²
Я приглашаю вас взглянуть на предложение просторного двухэтажного односемейного дома, распол…
$311,602
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Параметры недвижимости в Кракове, Польша

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