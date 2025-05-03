Программы иммиграции в Польше

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Гражданство
Obtaining Polish Citizenship Through the Voivode
Obtaining Polish Citizenship Through the Voivode
Польша Польша
от
$1,085
Тип программы иммиграции Гражданство
Срок получения от 12 месяцев
Если вы соответствуете требованиям для получения польского гражданства через воеводство, мы предлагаем всестороннюю помощь, чтобы провести вас через каждый шаг процесса. Этапы процесса: ✅ Проверка соответствия требованиям: мы оцениваем ваш срок проживания, разрешение на постоянное прож…
Иммиграционный консультант
Szumski&Co
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Гражданство
Obtaining Polish Citizenship Through the President
Obtaining Polish Citizenship Through the President
Польша Польша
от
$1,085
Тип программы иммиграции Гражданство
Срок получения от 12 месяцев
Процесс получения польского гражданства через Президента Польши — это уникальный путь для лиц с тесными связями с Польшей. Этот путь требует хорошо обоснованного заявления и обширной документации. Как мы вам поможем: ✅ Оценка соответствия: мы анализируем вашу ситуацию и определяем вашу…
Иммиграционный консультант
Szumski&Co
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ВНЖ
Residence Permit for Studying in a Post-Secondary School in Poland
Residence Permit for Studying in a Post-Secondary School in Poland
Польша Польша
от
$1,085
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 3 месяцев
Послешкольные учреждения в Польше предоставляют прекрасную возможность получить новую профессию или повысить свою квалификацию. Если вы планируете учиться в policealna szkoła, мы поможем вам получить временный вид на жительство (Karta Pobytu) на время обучения. Что мы делаем для вас: ✅…
Иммиграционный консультант
Szumski&Co
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ВНЖ
University Study Residence Permit in Poland
University Study Residence Permit in Poland
Польша Польша
от
$1,085
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 3 месяцев
Польские университеты привлекают студентов со всего мира своим высококачественным образованием и многообещающими карьерными перспективами. Если вас приняли в университет в Польше, мы поможем вам получить вид на жительство (Karta Pobytu), чтобы обеспечить гладкое обучение без бюрократических …
Иммиграционный консультант
Szumski&Co
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ВНЖ
Family Reunification Residence Permit
Family Reunification Residence Permit
Польша Польша
от
$1,085
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 3 месяцев
Семья — основа счастья. Если ваши близкие проживают в Польше, мы поможем вам легализовать ваше пребывание через воссоединение семьи. Этот процесс требует точной документации и соблюдения строгих правил, но с нашей помощью он пройдет гладко и без стресса. Как мы помогаем: ✅ Оценка вашег…
Иммиграционный консультант
Szumski&Co
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ВНЖ
Business-Based Residence Permit in Poland
Business-Based Residence Permit in Poland
Польша Польша
от
$1,085
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 3 месяцев
Польша предлагает огромные возможности для предпринимателей и инвесторов. Если вы хотите легализовать свое пребывание, открыв бизнес, мы проведем вас через процесс получения вида на жительство (Karta Pobytu)—ваш ключ к успеху в европейской деловой среде. Наши шаги к успеху: ✅ Регистрац…
Иммиграционный консультант
Szumski&Co
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ВНЖ
Work Permit Residence Card (Karta Pobytu)
Work Permit Residence Card (Karta Pobytu)
Польша Польша
от
$1,085
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 3 месяцев
Работа в Польше — это не только возможность профессионального роста, но и шанс стать частью стабильной европейской экономики. Мы предлагаем комплексную помощь в получении разрешения на временное проживание (Karta Pobytu/ Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę) на основе трудоустройства в Польше…
Иммиграционный консультант
Szumski&Co
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ВНЖ
Хаб цифровых кочевников
Хаб цифровых кочевников
Польша Польша
от
$5,000
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 2 месяцев
Таланты со всего мира, приготовьтесь!  Если вы хотите развивать свой стартап или работать удаленно из Европы — Польский хаб цифровых кочевников — это Ваш выбор!  Мы создаем возможности и объединяем самых талантливых предпринимателей и фрилансеров со всего мира. Сосредоточившись на само…
Иммиграционный консультант
Luxe Legal Services
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Гражданство
Репатриация в Польше
Репатриация в Польше
Польша Польша
от
$2,116
Тип программы иммиграции Гражданство
Срок получения от 8 месяцев
Репатриация предполагает под собой возвращение на родину лиц польского происхождения, и является одним из способов приобретения польского гражданства. Такое право имеют лишь лица, не имеющие польского гражданства и желающие переселиться в Польшу на постоянное местожительство. Закон о репа…
Иммиграционный консультант
SCB MIAMI INTERNATIONAL
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ВНЖ
Бизнес-инкубатор в Польше
Бизнес-инкубатор в Польше
Польша Польша
от
$2,642
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 5 месяцев
Выбирая для жизни и бизнес-деятельности Польшу, необходимо определиться и с формой ведения предпринимательства. В любой стране есть свои законодательные нюансы, сложности, налоговые и социальные отчисления. Разбираться во всем этом бизнесмен должен сам, или будет вынужден оплачивать услуги н…
Иммиграционный консультант
SCB MIAMI INTERNATIONAL
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