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Если вы соответствуете требованиям для получения польского гражданства через воеводство, мы предлагаем всестороннюю помощь, чтобы провести вас через каждый шаг процесса.
Этапы процесса:
✅ Проверка соответствия требованиям: мы оцениваем ваш срок проживания, разрешение на постоянное прож…
Процесс получения польского гражданства через Президента Польши — это уникальный путь для лиц с тесными связями с Польшей. Этот путь требует хорошо обоснованного заявления и обширной документации.
Как мы вам поможем:
✅ Оценка соответствия: мы анализируем вашу ситуацию и определяем вашу…
Послешкольные учреждения в Польше предоставляют прекрасную возможность получить новую профессию или повысить свою квалификацию. Если вы планируете учиться в policealna szkoła, мы поможем вам получить временный вид на жительство (Karta Pobytu) на время обучения.
Что мы делаем для вас:
✅…
Польские университеты привлекают студентов со всего мира своим высококачественным образованием и многообещающими карьерными перспективами. Если вас приняли в университет в Польше, мы поможем вам получить вид на жительство (Karta Pobytu), чтобы обеспечить гладкое обучение без бюрократических …
Семья — основа счастья. Если ваши близкие проживают в Польше, мы поможем вам легализовать ваше пребывание через воссоединение семьи. Этот процесс требует точной документации и соблюдения строгих правил, но с нашей помощью он пройдет гладко и без стресса.
Как мы помогаем:
✅ Оценка вашег…
Польша предлагает огромные возможности для предпринимателей и инвесторов. Если вы хотите легализовать свое пребывание, открыв бизнес, мы проведем вас через процесс получения вида на жительство (Karta Pobytu)—ваш ключ к успеху в европейской деловой среде.
Наши шаги к успеху:
✅ Регистрац…
Работа в Польше — это не только возможность профессионального роста, но и шанс стать частью стабильной европейской экономики. Мы предлагаем комплексную помощь в получении разрешения на временное проживание (Karta Pobytu/ Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę) на основе трудоустройства в Польше…
Таланты со всего мира, приготовьтесь!
Если вы хотите развивать свой стартап или работать удаленно из Европы — Польский хаб цифровых кочевников — это Ваш выбор!
Мы создаем возможности и объединяем самых талантливых предпринимателей и фрилансеров со всего мира. Сосредоточившись на само…
Репатриация предполагает под собой возвращение на родину лиц польского происхождения, и является одним из способов приобретения польского гражданства. Такое право имеют лишь лица, не имеющие польского гражданства и желающие переселиться в Польшу на постоянное местожительство.
Закон о репа…
Выбирая для жизни и бизнес-деятельности Польшу, необходимо определиться и с формой ведения предпринимательства. В любой стране есть свои законодательные нюансы, сложности, налоговые и социальные отчисления. Разбираться во всем этом бизнесмен должен сам, или будет вынужден оплачивать услуги н…