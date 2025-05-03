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Коттеджи в Польше

Мазовецкое воеводство
3
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8 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Rosnowo, Польша
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Коттедж 4 комнаты
Rosnowo, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Мы представляем вам уникальный дом на продажу в живописной деревне Росново. Эта просторная н…
Цена по запросу
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Агентство
Multiekspert
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Polski
Коттедж 6 спален в Jankowo Gdanskie, Польша
UP UP
Коттедж 6 спален
Jankowo Gdanskie, Польша
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Дом в районе леса и сада, в 15 км от моря, сельская среда с 20 мин. выходом в центр Гданьска…
$672,917
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Частный продавец
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Polski
Коттедж в Пястув, Польша
Коттедж
Пястув, Польша
Площадь 637 м²
Количество этажей 4
Piast ó w, p ó Łnocna part of the city – For sale a four -storey residential and service bui…
Цена по запросу
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KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
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Русский, Polski
Коттедж 4 комнаты в Okocim, Польша
Коттедж 4 комнаты
Okocim, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
A plot of land for sale with an area of 1.03HA! On its premises there is a one-story house …
$104,502
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Коттедж 4 комнаты в Dziekanow Nowy, Польша
Коттедж 4 комнаты
Dziekanow Nowy, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
DETACHED HOUSE IN A BEAUTIFUL, GREEN AREA OF DZIEKANÓW. READY JUNE/JULY 2024 Plot 530m…
$284,595
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Коттедж 10 комнат в Nowa Wies, Польша
Коттедж 10 комнат
Nowa Wies, Польша
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 491 м²
Количество этажей 2
Широкий спектр возможностей в коммуне Михаловице, kt & oacute, граничит с Прушкувом около Ва…
$742,430
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Коттедж 2 комнаты в Dobrogoszcz, Польша
Коттедж 2 комнаты
Dobrogoszcz, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Представляем вам коттедж Premium в предложении современного комплекса круглогодичных бунгало…
$102,766
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Fox Promotion S.C
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Коттедж 5 комнат в Краков, Польша
Коттедж 5 комнат
Краков, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
We are pleased to present a beautiful house for sale with a 305 m2 usable area located on a …
$477,840
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