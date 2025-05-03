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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Польше

Мазовецкое воеводство
151
Варшава
140
Великопольское воеводство
5
Куявско-Поморское воеводство
17
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183 объекта найдено
Коммерческое помещение 537 м² в Ломянки, Польша
Коммерческое помещение 537 м²
Ломянки, Польша
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 537 м²
Этаж 1/4
Сдаётся в аренду коммерческо-офисно-жилое здание полезной площадью 537 м2 (в том числе площа…
$5,182
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Коммерческое помещение 67 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 67 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
Сдаются офисы на ул. Królowej Marysienki, Wilanów.  67 кв.м2 - первоклассная компьютерная се…
$1,537
в месяц
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Коммерческое помещение 106 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 106 м²
Варшава, Польша
Площадь 106 м²
Этаж 1
Сдаётся офис на ул. Żelazna, район Wola. Офис доступен с 1 марта.  106 кв.м2 Общая ежемесячн…
$3,360
в месяц
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Коммерческое помещение 800 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 800 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 800 м²
Этаж 1/4
Аренда офисных помещений, расположенных в офисно-складском здании в Варшаве по адресу ул. Ал…
$14,237
в месяц
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Коммерческое помещение 65 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 65 м²
Варшава, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 4
Аренда комфортабельного 3-комнатного помещения в самом центре Saskiej Kępy - идеально под оф…
$1,223
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Коммерческое помещение 40 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 40 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/4
Предлагаем в аренду комфортабельное и просторное офисное помещение, расположенное в самом це…
$798
в месяц
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Коммерческое помещение 241 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 241 м²
Варшава, Польша
Площадь 241 м²
Помещение, готовое к переезду,  на уровне 0 галереи LIM, в торговом пассаже. Помещение имеет…
$11,659
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Коммерческое помещение 230 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 230 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 230 м²
Этаж 1
Сдаются в аренду складские и офисные помещения общей площадью около 220 м².   Состоит из скл…
$2,346
в месяц
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Коммерческое помещение 419 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 419 м²
Варшава, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 419 м²
Этаж 6/7
Аренда офиса в Варшаве, район Воля. Предлагаемые площади: 4 этаж – 1384,62 м2 – возможность …
$10,404
в месяц
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Коммерческое помещение 120 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 120 м²
Варшава, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/15
Сдаётся в аренду жилое помещение под офис в офисно-жилом здании. Офис состоит из 4 комнат, к…
$1,166
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Коммерческое помещение 514 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 514 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 514 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду торгово-услуговое помещение площадью 514 м², расположенное в районе Охота. …
$4,524
в месяц
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Коммерческое помещение 465 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 465 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 465 м²
Количество этажей 5
Предлагаем в аренду коммерческое помещение в районе Praga-Północ в Варшаве, на партере жилог…
$5,801
в месяц
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Коммерческое помещение 90 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 90 м²
Варшава, Польша
Площадь 90 м²
Этаж 15
Сдаются в аренду офисы в самом центре Варшавы возле Pałac Kultury, metro Centrum с восхитите…
$2,124
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Коммерческое помещение 400 м² в Blizne Laszczynskiego, Польша
Коммерческое помещение 400 м²
Blizne Laszczynskiego, Польша
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Этаж 1
Сдаётся помещение 400 кв.м. рядом с трассой, Bemowo, центр Babic, ул. Górczewska. Помещение …
$4,687
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Коммерческое помещение 126 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 126 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 10
Коммерческая недвижимость в самом центре Варшавы. Warszawa, Wola Сдается помещения на первом…
$4,104
в месяц
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Коммерческое помещение 4 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 4 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 4 м²
Количество этажей 1
Сдаётся в аренду площадь 4 м2 под собственное обустройство в Торговой галерее на улице Czaro…
$260
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Коммерческое помещение 26 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 26 м²
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 26 м²
Этаж 3
Сдаётся в аренду офисное помещение в многоквартирном доме в конце улицы Foksal.  Офис площад…
$522
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Коммерческое помещение 20 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 20 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 1/4
Аренда офиса в деловом центре Варшавы Офисы: 2 человека 3 человека 4 человека 5 человек 18+ …
$821
в месяц
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Коммерческое помещение 217 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 217 м²
Варшава, Польша
Площадь 217 м²
Этаж 4
Аренда офисов в Варшаве район Praga Południe ul. Minska  217 м2    - 4 этаж с лифтом - мебел…
$4,746
в месяц
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Коммерческое помещение 54 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 54 м²
Варшава, Польша
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Этаж 1
Сдается в аренду коммерческое помещение в районе Wola, Варшава! Ищете идеальное место для ва…
$859
в месяц
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Коммерческое помещение 750 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 750 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 750 м²
Этаж 19/27
Сдается в аренду офисное помещение, расположенноев центре Варшавы, на ул. Rondo Daszyńskiego…
$28,217
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Коммерческое помещение 200 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 200 м²
Варшава, Польша
Площадь 200 м²
Количество этажей 7
Сдаётся коммерческое помещение по адресу ул. Łochowska 8, Площадь: 200 м², Состояние: от зас…
$5,182
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Коммерческое помещение 155 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 155 м²
Варшава, Польша
Число комнат 4
Площадь 155 м²
Количество этажей 5
Приглашаем Вас ознакомиться с предложением аренды просторного и функционального коммерческог…
$3,188
в месяц
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Коммерческое помещение 193 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 193 м²
Варшава, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 17/30
Высококлассное офисное здание рядом со станцией метро Rondo ONZ. Расположение гарантирует от…
$5,795
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Коммерческое помещение 47 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 47 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 3
Сдаются офисы на ул. Królowej Marysienki, Wilanów.  47 кв.м2 - первоклассная компьютерная се…
$898
в месяц
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Коммерческое помещение 12 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 12 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 12 м²
Этаж 2
Первые 2 месяца аренды бесплатно! *Вы ведете бизнес из дома, но совмещение личной жизни и ра…
$345
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Коммерческое помещение 250 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 250 м²
Варшава, Польша
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 1/3
Сдаётся идеальный 7-комнатный дом (Bliźniak) для ведения бизнеса или размещения штаб-квартир…
$3,199
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Коммерческое помещение 35 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 35 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 6/5
Превосходное коммерческое помещение в аренду в районе Praga-Południe, Al. Stanów Zjednoczony…
$604
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Коммерческое помещение 53 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 53 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 5
Уникальное предложение аренды помещения в центре Варшавы — на улице Новы Свят. Это отличная …
$1,750
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Коммерческое помещение 60 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 60 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/4
Предлагаю свободное офисное помещение в Mokotów.  Что входит:  - Юридический адрес  - Доступ…
$1,590
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Параметры недвижимости в Польше

с гаражом
с видом на горы
с видом на море