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Дома в Лодзи, Польша

18 объектов найдено
Дом в Лодзь, Польша
Дом
Лодзь, Польша
Площадь 108 м²
Ищете дом своей мечты? Всегда ли чего-то не хватает на рынке? У нас есть идеальное решение д…
$146,605
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Дом в Лодзь, Польша
Дом
Лодзь, Польша
Площадь 83 м²
Я приглашаю вас взглянуть на предложение о продаже дома, расположенного в привлекательном ра…
$177,259
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Особняк 6 комнат в Лодзь, Польша
Особняк 6 комнат
Лодзь, Польша
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Уникальная историческая усадьба с красивым садом площадью 1.6 га Представляем уникальную …
$1,69 млн
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Дом в Лодзь, Польша
Дом
Лодзь, Польша
Площадь 360 м²
Мы рады представить уникальное предложение о продаже земельного участка площадью 591 м2, кот…
$231,903
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Дом в Лодзь, Польша
Дом
Лодзь, Польша
Площадь 224 м²
Ищете уникальную инвестицию в сердце Лодзи?
$183,656
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Дом в Лодзь, Польша
Дом
Лодзь, Польша
Площадь 300 м²
Ищете идеальный дом для своей большой семьи? Вы хотите жить в тихом месте вдали от городской…
$733,025
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Дом в Лодзь, Польша
Дом
Лодзь, Польша
Площадь 240 м²
Ищете дом с потенциалом? Это свойство является идеальной основой для создания места мечты! П…
$173,261
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Дом в Лодзь, Польша
Дом
Лодзь, Польша
Площадь 1 248 м²
Ищете участок для строительства дома? Не хотите подождать, пока чиновники примут решение о р…
Цена по запросу
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Дом в Лодзь, Польша
Дом
Лодзь, Польша
Площадь 260 м²
Продается отдельно стоящий дом - Lodź, Ruda Pabianicka Урегулирование
$385,716
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Etalon Estate Group
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Дом в Лодзь, Польша
Дом
Лодзь, Польша
Площадь 387 м²
Живите в одной из самых уединенных и ценных частей Балтийского моря в Лодзи. Этот просторный…
$292,773
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Дом в Лодзь, Польша
Дом
Лодзь, Польша
Площадь 113 м²
Уникальный дом для исключительных людей Городское пространство, независимость и свобода
$413,160
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Дом в Лодзь, Польша
Дом
Лодзь, Польша
Площадь 464 м²
Представляю очень интересное предложение для многодетных семей с возможностью ведения бизнес…
$466,471
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Дом в Лодзь, Польша
Дом
Лодзь, Польша
Площадь 1 053 м²
Ищете участок для строительства дома? Не хотите подождать, пока чиновники примут решение о р…
Цена по запросу
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Дом в Лодзь, Польша
Дом
Лодзь, Польша
Площадь 150 м²
Я должен предложить вам дом на первом этаже в Верхнем / Чойном районе в районе улицы Падерев…
$346,521
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Дом в Лодзь, Польша
Дом
Лодзь, Польша
Площадь 159 м²
Для продажи я представляю дом в здании-близнеце, расположенном на улице Лукашевская 1А, на у…
$264,518
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Дом в Лодзь, Польша
Дом
Лодзь, Польша
Площадь 300 м²
Ищете пространство, которое сочетает в себе комфорт проживания с бизнес-потенциалом? Вот пре…
$519,782
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Дом в Лодзь, Польша
Дом
Лодзь, Польша
Площадь 256 м²
Красивый дом с уникальным садом – Лодзь, Вискитно!
$479,798
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Дом в Лодзь, Польша
Дом
Лодзь, Польша
Площадь 360 м²
Ищете участок земли для дома вашей мечты или, может быть, дома, в лучшем месте, которое вы м…
$306,538
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Параметры недвижимости в Лодзи, Польша

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