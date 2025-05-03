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Долгосрочная аренда недвижимости в Польше

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1 585 объектов найдено
Коммерческое помещение 537 м² в Ломянки, Польша
Коммерческое помещение 537 м²
Ломянки, Польша
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 537 м²
Этаж 1/4
Сдаётся в аренду коммерческо-офисно-жилое здание полезной площадью 537 м2 (в том числе площа…
$5,182
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
Сдается в аренду очень привлекательная квартира в аренду в Варашаве в районе Ursynów. Объект…
$1,193
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Коммерческое помещение 67 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 67 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
Сдаются офисы на ул. Królowej Marysienki, Wilanów.  67 кв.м2 - первоклассная компьютерная се…
$1,537
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Коммерческое помещение 106 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 106 м²
Варшава, Польша
Площадь 106 м²
Этаж 1
Сдаётся офис на ул. Żelazna, район Wola. Офис доступен с 1 марта.  106 кв.м2 Общая ежемесячн…
$3,360
в месяц
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/10
Сдаётся просторная квартира-студия со спальней-альковом, отдельной кухней и ванной комнатой,…
$1,032
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Дом 7 комнат в Марки, Польша
Дом 7 комнат
Марки, Польша
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Сегмент дома в Марках, городке под Варшавой.Весь дом состоит из 3 этажей. Сдаются второй и т…
$1,823
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/6
Варшава Bemowo, ул. Lazurowa. Сдаётся 2-х комнатная квартира за 3400 злотых. Сдается новая, …
$889
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/4
Варшава Bielany Piaski, ул. Zgrupowania AK "Żyrafa". Cдаётся 2-х комнатная квартира за 2700 …
$671
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 3
Сдаётся 2-х комнатная квартира, расположенная в Białołęce на улице Kąty Grodziskie. Описание…
$794
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Он расположен в самом центре города, в районе Wola Mirów, на улице Желазна. Этот район предл…
$737
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Etalon Estate Group
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Коммерческое помещение 800 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 800 м²
Варшава, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 800 м²
Этаж 1/4
Аренда офисных помещений, расположенных в офисно-складском здании в Варшаве по адресу ул. Ал…
$14,237
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 9
Красивые и современные квартиры-студии в аренду в центре Варшавы ul. Dubois. Представляем но…
$1,198
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Варшава Mokotów, ул. Jarosława Dąbrowskiego. Сдаётся квартира за 7500 злотых. Трёхкомнатная …
$1,804
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/9
Сдаётся очень привлекательная квартира в аренду в Powiślu. Этот район может многое предложит…
$1,071
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/11
Сдаётся в аренду 2-х комнатная квартира Варшава, Wola, ул. Ogrodowa. Если вы ищете небольшую…
$1,200
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Коммерческое помещение 65 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 65 м²
Варшава, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 4
Аренда комфортабельного 3-комнатного помещения в самом центре Saskiej Kępy - идеально под оф…
$1,223
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/4
Предлагаем в аренду 2-комнатную квартиру площадью 52 кв. м, расположенную по адресу ул. Astr…
$784
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Коммерческое помещение 40 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 40 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/4
Предлагаем в аренду комфортабельное и просторное офисное помещение, расположенное в самом це…
$798
в месяц
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Коммерческое помещение 241 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 241 м²
Варшава, Польша
Площадь 241 м²
Помещение, готовое к переезду,  на уровне 0 галереи LIM, в торговом пассаже. Помещение имеет…
$11,659
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Коммерческое помещение 230 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 230 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 230 м²
Этаж 1
Сдаются в аренду складские и офисные помещения общей площадью около 220 м².   Состоит из скл…
$2,346
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Коммерческое помещение 419 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 419 м²
Варшава, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 419 м²
Этаж 6/7
Аренда офиса в Варшаве, район Воля. Предлагаемые площади: 4 этаж – 1384,62 м2 – возможность …
$10,404
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Коммерческое помещение 120 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 120 м²
Варшава, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/15
Сдаётся в аренду жилое помещение под офис в офисно-жилом здании. Офис состоит из 4 комнат, к…
$1,166
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 3/5
Сдаётся в аренду однокомнатная квартира площадью 20 м², в отремонтированном доходном доме на…
$665
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Коммерческое помещение 514 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 514 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 514 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду торгово-услуговое помещение площадью 514 м², расположенное в районе Охота. …
$4,524
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 7/8
Сдаётся в аренду современная, недавно отремонтированная квартира с 63-метровой террасой, рас…
$928
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Коммерческое помещение 465 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 465 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 465 м²
Количество этажей 5
Предлагаем в аренду коммерческое помещение в районе Praga-Północ в Варшаве, на партере жилог…
$5,801
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Квартира 5 комнат в Варшава, Польша
Квартира 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1/4
Сдаётся просторная квартира 128 м² возле Lasu Kabackiego Вы ищете комфортабельную квартиру в…
$2,088
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Коммерческое помещение 90 м² в Варшава, Польша
Коммерческое помещение 90 м²
Варшава, Польша
Площадь 90 м²
Этаж 15
Сдаются в аренду офисы в самом центре Варшавы возле Pałac Kultury, metro Centrum с восхитите…
$2,124
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Коммерческое помещение 400 м² в Blizne Laszczynskiego, Польша
Коммерческое помещение 400 м²
Blizne Laszczynskiego, Польша
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Этаж 1
Сдаётся помещение 400 кв.м. рядом с трассой, Bemowo, центр Babic, ул. Górczewska. Помещение …
$4,687
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Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 9
Красивые двухкомнатные квартиры в аренду в центре Варшавы ul. Dubois. Представляем новый и с…
$1,688
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