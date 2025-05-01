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Дома в Великопольском воеводстве, Польша

Познань
48
gmina Tarnowo Podgorne
22
gmina Mosina
12
gmina Kornik
8
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209 объектов найдено
Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 180 м²
Мы приглашаем вас ознакомиться с уникальным предложением комфортного дома с высоким уровнем …
$664,722
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Дом в Jerzykowo, Польша
Дом
Jerzykowo, Польша
Площадь 138 м²
Key property information:
$212,977
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Дом в Kurza Gora, Польша
Дом
Kurza Gora, Польша
Площадь 860 м²
Строительная площадка Kurzej Góra Описание Приглашаем Вас ознакомиться с предложением строит…
$50,432
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Дом в gmina Kwilcz, Польша
Дом
gmina Kwilcz, Польша
Площадь 158 м²
Исключительный дом с большим участком и бассейном в живописной Козубовке
$367,845
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 234 м²
Он приглашает вас в уникальное свойство, окруженное лугами, среди односемейных зданий, распо…
$1,04 млн
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Дом в Miesciska, Польша
Дом
Miesciska, Польша
Площадь 98 м²
Я приглашаю вас взглянуть на предложение о продаже дома в застройке близнецового здания (98 …
$163,998
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 801 м²
Я рекомендую участок площадью 801 м2, расположенный в Познани на улице 7 Земборжицкая. Недви…
$110,620
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Дом в Турек, Польша
Дом
Турек, Польша
Площадь 200 м²
Дом с садом и 2 гаража в тихом районе! Функционально, просторно и по отличной цене!
$141,274
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Дом в Mrowino, Польша
Дом
Mrowino, Польша
Площадь 257 м²
Я приглашаю вас в уникальное здание, окруженное бронзой, среди односемейных зданий, располож…
$1,12 млн
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Дом в Przezmierowo, Польша
Дом
Przezmierowo, Польша
Площадь 200 м²
ОЧЕНЬ ФУНКЦИОННЫЙ ДОМ В СТОРМЕ
$292,944
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Дом в Lusowko, Польша
Дом
Lusowko, Польша
Площадь 109 м²
Дом в состоянии развития в поселении Розалин в Лусовеке
$226,305
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Дом в Wagowo, Польша
Дом
Wagowo, Польша
Площадь 406 м²
Продается очаровательный коттедж Род в живописном озерном районе!
$53,044
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Дуплекс 4 комнаты в Познань, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Продается дом возле Познани. Этот жилой комплекс - идеальное место для тех, кто хочет нас…
$261,557
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 28 м²
Рекреационный коттедж с 2 комнатами, плитой и ванной комнатой на очень красивом и хорошо рас…
Цена по запросу
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 123 м²
Современные дома с двухэтажными квартирами в интимной части Кикерца
Цена по запросу
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Дом в Dziadowice Folwark, Польша
Дом
Dziadowice Folwark, Польша
Площадь 140 м²
Дом вашей мечты – качество, комфорт и близость к природе
$245,230
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Дом в Sieroslaw, Польша
Дом
Sieroslaw, Польша
Площадь 400 м²
Род «Лешня Полана» — Буковска 440
Цена по запросу
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 225 м²
В продаже отдельно стоящий дом 225м2, на участке 1624м2 и дополнительный автономный 2-станци…
$903,620
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Дом в Оборники, Польша
Дом
Оборники, Польша
Площадь 104 м²
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже современного дома в здании-близнеце, р…
$191,269
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Дом в Daszewice, Польша
Дом
Daszewice, Польша
Площадь 134 м²
Для современного PARKING, волонтерский дом площадью 134 м2 расположен в Дашвице на участке п…
$319,599
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Дом 4 комнаты в Познань, Польша
Дом 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Площадь 92 м²
Продается комфортабельная 4-комнатная квартира премиум-класса с собственным обширным садом и…
$365,180
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Дом в Slupia Kapitulna, Польша
Дом
Slupia Kapitulna, Польша
Площадь 249 м²
Ухоженный и просторный односемейный дом площадью 249,12 м2 расположен на большом участке в т…
$306,538
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 179 м²
Этот очаровательный дом, расположенный на Стржешине в Познани, восхищает своим шармом и функ…
Цена по запросу
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Дом в Dominowo, Польша
Дом
Dominowo, Польша
Площадь 88 м²
Доброе утро! Приглашаю вас ознакомиться с предложением комфортабельного трехкомнатного частн…
$186,322
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 450 м²
Исключительная резиденция с общей площадью прибл. 450 м2 в жилом помещении. Мы рады представ…
$666,387
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Дом в Rokietnica, Польша
Дом
Rokietnica, Польша
Площадь 108 м²
Я представляю вам дом в здании-близнеце, с участком в Рокиетнице
$263,889
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Дом в Sieroslaw, Польша
Дом
Sieroslaw, Польша
Площадь 74 м²
Практически новый современный сегмент с 2021 года. Площадь 74,07 м2 + мансарда будет приспос…
Цена по запросу
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Дом в Wieckowice, Польша
Дом
Wieckowice, Польша
Площадь 774 м²
Недвижимость с прудом и тремя зданиями и беседкой по адресу 4 Przylesie Street в Дрвенсе (Do…
$1,20 млн
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Дом в Wapno, Польша
Дом
Wapno, Польша
Площадь 170 м²
Продайте отдельно стоящий дом с отдельно стоящим фермерским зданием
$146,339
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Дом в Zlotkowo, Польша
Дом
Zlotkowo, Польша
Площадь 254 м²
Доброе утро
$373,177
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Типы недвижимости в Великопольском воеводстве

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Параметры недвижимости в Великопольском воеводстве, Польша

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