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Дома в gmina Suchy Las, Польша

6 объектов найдено
Дом в Goleczewo, Польша
Дом
Goleczewo, Польша
Площадь 235 м²
Просторный сицилийский дом в средиземноморском (сицилийском) стиле на большом участке недале…
$381,627
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Etalon Estate Group
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Дом в Biedrusko, Польша
Дом
Biedrusko, Польша
Площадь 978 м²
Расположенный на интимном поселении в Биедруске, крайний участок площадью 978 м2 на тихой Бе…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Дом в Goleczewo, Польша
Дом
Goleczewo, Польша
Площадь 260 м²
Я рекомендую очень хороший дом, расположенный на тихой (слепой) улице в Голенчеве на северно…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Дом в Zielatkowo, Польша
Дом
Zielatkowo, Польша
Площадь 120 м²
Коллегия, дом на большой, неправильной работе!!!
$157,760
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Etalon Estate Group
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Дом в Zlotkowo, Польша
Дом
Zlotkowo, Польша
Площадь 254 м²
Доброе утро
$370,318
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Etalon Estate Group
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Дом в Zlotkowo, Польша
Дом
Zlotkowo, Польша
Площадь 360 м²
Продается односемейный дом в Злоткове – просторный, с инвестиционным потенциалом Продается у…
$328,953
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Suchy Las, Польша

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