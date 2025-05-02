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Дома в gmina Ozarow Mazowiecki, Польша

10 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Plochocin, Польша
Таунхаус 5 комнат
Plochocin, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Комиссия – 0%, Налог PCC – 0% Как внешнее агентство продаж застройщика, мы рады предложит…
$247,294
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Дом 4 комнаты в Wieruchow, Польша
Дом 4 комнаты
Wieruchow, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/2
4-х комнатные дома на продажу в пригороде Варшавы Kaputy в большом комплексеНовые проект жил…
$243,681
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Дом 4 комнаты в Wolica, Польша
Дом 4 комнаты
Wolica, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Продается двухуровневый дом площадью 105 м², расположенный в Wolica, гмина Ożarów Mazowiecki…
$271,511
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Дом 5 комнат в Kreczki, Польша
Дом 5 комнат
Kreczki, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Этаж 1/1
Продаётся современный, теплый дом площадью 149,24 м2, расположенный на очаровательном участк…
$514,475
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Дуплекс 4 комнаты в Wieruchow, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Wieruchow, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
House The house is four rooms. The downstairs is a living room with a bathroom and a gara…
$237,516
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Дом 6 комнат в Oltarzew, Польша
Дом 6 комнат
Oltarzew, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 208 м²
Этаж 1/2
Продается современный дом с большим участком (200м2) и гаражом, выполненный в светлой цветов…
$326,362
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Таунхаус 5 комнат в Plochocin, Польша
Таунхаус 5 комнат
Plochocin, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Высокий стандарт от застройщика! Рекомендуем! Продается сегмент в новом жилом комплексе, …
$257,978
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Дом 5 комнат в Oltarzew, Польша
Дом 5 комнат
Oltarzew, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Этаж 1/2
Современный дом с большим садом площадью 200 м², отделанный в светлых и приятных тонах, идеа…
$323,301
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Дом 4 комнаты в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Дом 4 комнаты
Ожарув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Представляем отдельно стоящий дом на продажу для расширения. Ożarów Mazowiecki Ożarów, ул. J…
$297,696
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Дом 5 комнат в Kreczki, Польша
Дом 5 комнат
Kreczki, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Этаж 1/1
Продается современный 5-комнатный дом в комплексе Villa Campina, 10 минут от Bemowo.  Дом 20…
$539,395
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Параметры недвижимости в gmina Ozarow Mazowiecki, Польша

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