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Дома в Лодзинском воеводстве, Польша

gmina Grabow
97
Лодзь
11
115 объектов найдено
Дом 10 комнат в Smolice, Польша
Дом 10 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 10
Агентство недвижимости Goeste представляет уникальное предложение по продаже недвижимости, п…
$294,478
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Дом 6 комнат в Smolice, Польша
Дом 6 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 6
Агентство недвижимости Warszawa GOESTE представляет на продажу уникальный отдельно стоящий д…
$359,056
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Дом в Лодзь, Польша
Дом
Лодзь, Польша
Площадь 240 м²
Ищете дом с потенциалом? Это свойство является идеальной основой для создания места мечты! П…
$173,458
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом 5 комнат в Smolice, Польша
Дом 5 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 5
Варшавский фестиваль Недвижимость Агентство представляет на продажу дом в сыром закрытом сос…
$116,241
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Дом 5 комнат в Smolice, Польша
Дом 5 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 5
ГОСТ Недвижимость Агентство представляет красивый, ухоженный односемейный дом с высоким стан…
$356,473
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Дом 5 комнат в Smolice, Польша
Дом 5 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 5
Агентство недвижимости Warszawa GOESTE представляет на продажу уникальный отдельно стоящий д…
$878,267
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Дом 5 комнат в Smolice, Польша
Дом 5 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 5
Агентство недвижимости Warszawa GOESTE представляет: Продается ухоженный, роскошно законченн…
$426,218
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Дом 6 комнат в Smolice, Польша
Дом 6 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 6
Имущественное агентство Goeste представляет на продажу просторный, отдельно стоящий односеме…
$283,887
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Дом 5 комнат в Smolice, Польша
Дом 5 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 5
Количество этажей 2
ГОСТ Недвижимость Агентство представляет на продажу уникальную недвижимость - дом в здании-б…
$229,899
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Дом 5 комнат в Smolice, Польша
Дом 5 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 5
Продается комфортабельный отдельно стоящий дом с полезной площадью 210,87 м2 (общая площадь …
$144,398
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Дом 6 комнат в Smolice, Польша
Дом 6 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 6
ГОСТ Недвижимость Агентство радо представить на продажу элегантный отдельно стоящий дом обще…
$250,306
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Дом 4 комнаты в Smolice, Польша
Дом 4 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 4
Недвижимость Goeste Агентство представляет на продажу элегантный, отдельно стоящий дом площа…
$206,393
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Дом в Smolice, Польша
Дом
Smolice, Польша
Современные апартаменты в Мокотове - комфорт, экология и отличное расположение Эксклюзивная …
$286,719
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Дом в Лодзь, Польша
Дом
Лодзь, Польша
Площадь 387 м²
Живите в одной из самых уединенных и ценных частей Балтийского моря в Лодзи. Этот просторный…
$293,107
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом 5 комнат в Smolice, Польша
Дом 5 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 5
Продается последний дом в уникальном, интимном вложении на улице Конвалиова в Раджшеве (муни…
$193,477
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Дом 5 комнат в Smolice, Польша
Дом 5 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 5
Гость Недвижимость Агентство предлагает на продажу уникальный отдельно стоящий дом с красивы…
$800,773
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Дом 4 комнаты в Smolice, Польша
Дом 4 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 4
Количество этажей 1
Агентство недвижимости GOESTE представляет предложение о продаже современного сегмента в Вар…
$189,867
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Дом 5 комнат в Smolice, Польша
Дом 5 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 5
Количество этажей 2
Гест Недвижимость Агентство представляет предложение о продаже дома площадью 190 м2. Здание …
$438,875
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Дом 5 комнат в Smolice, Польша
Дом 5 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 5
Дом на продажу в Варшаве - Поусин.Дом площадью 210,18 м2 состоит из 5 комнат с 2017 года. До…
$322,892
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Дом в Лодзь, Польша
Дом
Лодзь, Польша
Площадь 300 м²
Ищете идеальный дом для своей большой семьи? Вы хотите жить в тихом месте вдали от городской…
$666,879
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом 10 комнат в Bakowa Gora, Польша
Дом 10 комнат
Bakowa Gora, Польша
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 1/2
Продается просторный дом площадью около 350 м² в Варшаве, Bemowo.  Дом расположен на тихой у…
$649,381
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Агентство
OKEASK
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Дом 8 комнат в Smolice, Польша
Дом 8 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 8
Агентство недвижимости GOESTE представляет на продажу уникальный усадебный дом площадью 263 …
$826,605
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Дом 5 комнат в Smolice, Польша
Дом 5 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 5
Агентство недвижимости Warszawa GOESTE - бутик-офис недвижимости рад представить на продажу …
$488,937
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Дом 5 комнат в Smolice, Польша
Дом 5 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 5
Здание в красивом современном стиле с большими окнами, окруженными лесами и роскошными вилла…
$167,904
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Дом 4 комнаты в Smolice, Польша
Дом 4 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 4
Продается близнец в тихом зеленом районе в Жорзале, прилегающем к Пьясечне, на престижном за…
$223,442
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Дом 5 комнат в Smolice, Польша
Дом 5 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 5
Мы предлагаем просторный, отдельно стоящий дом с красивым садом, расположенный на улице 1 Ко…
$245,140
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Дом 5 комнат в Smolice, Польша
Дом 5 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 5
Недвижимость Goeste Агентство представляет на продажу дом в сыром открытом состоянии, распол…
$108,492
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Дом 5 комнат в Smolice, Польша
Дом 5 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 5
Агентство GOESTE Nieruchomości Warszawa представляет на продажу элегантный, функциональный д…
$359,056
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Дом в Лодзинское воеводство, Польша
Дом
Лодзинское воеводство, Польша
Площадь 108 м²
Ищете дом своей мечты? Всегда ли чего-то не хватает на рынке? У нас есть идеальное решение д…
$146,772
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом 5 комнат в Smolice, Польша
Дом 5 комнат
Smolice, Польша
Число комнат 5
Агентство недвижимости Warszawa GOESTE представляет на продажу уникальный, климатический дом…
$1,34 млн
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Параметры недвижимости в Лодзинском воеводстве, Польша

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