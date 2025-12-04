  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Польше

Мазовецкое воеводство
12
Великопольское воеводство
13
Варшава
8
Познань
12
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в самом центре Познани
Познань, Польша
от
$123,611
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Жилой комплекс Poznań Chwaliszewo — новые квартиры в самом центре Познани Элегантное, каскадное здание с современной архитектурой включает всего 118 квартир, что обеспечивает камерность, комфорт и уникальную атмосферу частного городского пространства. В предложении — как студии от 25 м…
Агентство
Zaitseva Estates
Агентство
Показать контакты
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в городе Poznań
Познань, Польша
от
$127,721
НДС
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Жилой комплекс расположен в престижном районе города Познань,  ул. Wągrowska, рядом с живописным парком, недалеко от центра города. Квартиры будут оснащены современной функцией "умный дом", и противосмоговой защитой, что особенно актуально  в крупных городах. Два больших паркинга - под…
Агентство
Zaitseva Estates
Агентство
Показать контакты
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Многоквартирный жилой дом NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Budzyn, Польша
от
$196,564
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Продается: УГЛОВАЯ ЧАСТЬ таунхауса в состоянии застройщика, ГОТОВ К ЗАСЕЛЕНИЮ, с участком 62 м2, в доме 3 этажа. К дому прилагается одно внешнее парковочное место., РАСПОЛОЖЕНИЕ И ЗДАНИЕ: Будзынь примерно в 200 м от озера в Крыспиньове, рядом с магазином Biedronka и другими торговыми и серв…
Агентство
Grupa Gamp
Агентство
Жилой комплекс СТАРТ ПРОДАЖ - Варшава - Влохы
Варшава, Польша
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Срок сдачи  3Q 2026  Цены: 680 900 zł - 1 100 000 zł О ИНВЕСТИЦИИ Во Влохах будет построено 85 квартир. Плюсом является, прежде всего, расположение. Он будет построен недалеко от главной артерии Варшавы – Аллеи Иерусалимских, от которой можно дойти до вокзала и всего за 15 мину…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
Агентство
Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Познань, Польша
от
$116,483
НДС
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Мы предлагаем вам уникальную возможность поселиться в современном жилом комплексе, созданном для тех, кто любит жить в центре города. Комплекс будущего Расположенный на территории бывших кавалерийских казарм площадью 5,5 гектаров, это многофункциональный проект, включающий 857 квартир, …
Агентство
Zaitseva Estates
Агентство
Показать контакты
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Жилой квартал Новостройка - в самом популярным районе Варшавы – Воля.
Жилой квартал Новостройка - в самом популярным районе Варшавы – Воля.
Жилой квартал Новостройка - в самом популярным районе Варшавы – Воля.
Жилой квартал Новостройка - в самом популярным районе Варшавы – Воля.
Жилой квартал Новостройка - в самом популярным районе Варшавы – Воля.
Варшава, Польша
от
$186,942
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Квартиры расположены в одном из самых популярных районов Варшавы – Воля. Новый этап является частью поместья и включает в себя 136 квартир площадью от 28 м2 до 96 м2. Каждый из них имеет балкон, террасу, лоджию или сад. Есть также квартиры с большими угловыми крытыми балконами, идеально по…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
Агентство
Жилой квартал Квартиры с зоной отдыха, аллеями
Жилой квартал Квартиры с зоной отдыха, аллеями
Жилой квартал Квартиры с зоной отдыха, аллеями
Жилой квартал Квартиры с зоной отдыха, аллеями
Жилой квартал Квартиры с зоной отдыха, аллеями
Краков, Польша
от
$95,944
Год сдачи 2023
Количество этажей 7
Приглашаем Вас приобрести квартиру в Новостройке, в современном жилом комплексе, который обеспечит комфорт проживания и дружелюбное соседство. В центральной части комплекса будет разбит зеленый парк с зоной отдыха и аллеями. В настоящее время мы предлагаем 174 квартиры в корпусах В1 и В2 …
Агентство
LOCO REALE ESTATE
Агентство
Многоквартирный жилой дом Дом с 2-х этажными квартирами, гараж и огород
Многоквартирный жилой дом Дом с 2-х этажными квартирами, гараж и огород
Многоквартирный жилой дом Дом с 2-х этажными квартирами, гараж и огород
Многоквартирный жилой дом Дом с 2-х этажными квартирами, гараж и огород
Пястув, Польша
от
$206,497
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Дом с 20 2-х этажными квартирами и 20 одноэтажными Двухэтажные квартиры размером 112 м2-123 м2 + огород площадью от 45 м2 до 250 м2 20 квартир размером от 77 м2 - 87 м2 с балконами и террассой на крыше Планируемая дата завершения: 2025-12-31 Тихий район с малоэтажной застройкой, р…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
Агентство
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в юго-восточной части Познани
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в юго-восточной части Познани
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в юго-восточной части Познани
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в юго-восточной части Познани
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в юго-восточной части Познани
Показать все Жилой комплекс Современный жилой комплекс в юго-восточной части Познани
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в юго-восточной части Познани
Познань, Польша
от
$118,950
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Приглашаем вас в современный и зеленый уголок Познани! Наш жилой комплекс, расположенный на восточном берегу Варты, предлагает идеальное сочетание городского комфорта и близости к природе. Место, находящееся в одном из крупнейших зеленых районов города, станет идеальным выбором для тех, кто …
Агентство
Zaitseva Estates
Агентство
Показать контакты
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Жилой комплекс - Industrial Developments in Poland
Жилой комплекс - Industrial Developments in Poland
Жилой комплекс - Industrial Developments in Poland
Жилой комплекс - Industrial Developments in Poland
Зелёна-Гура, Польша
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
? Откройте для себя эксклюзивные возможности в бурно развивающемся коридоре недвижимости Западной Польши! Откройте для себя неиспользованный потенциал вдоль растущей оси, которая соединяет Зелена-Гуру и Берлин. Мы предлагаем возможности для инвестиций вне рынка, разработанные для тех, кто х…
Застройщик
FredCo
Застройщик
Познань, Польша
от
$106,891
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Агентство
Zaitseva Estates
Агентство
Показать контакты
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Многоквартирный жилой дом New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Многоквартирный жилой дом New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Многоквартирный жилой дом New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Многоквартирный жилой дом New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Многоквартирный жилой дом New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Варшава, Польша
от
$205,567
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Новая инвестиция в Служевце – Новострой Все оседле состоит из трех современных зданий. На первом этаже расположены апартаменты с садом. Остальные квартиры оборудованы просторными балконами. Также мы спроектировали двухэтажный подземный гараж с системой считывания номерных знаков. Все здан…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
Агентство
Жилой комплекс Osiedle Młodych Dębów
Stefanowo, Польша
от
$198,073
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 90 м²
1 объект недвижимости 1
КОМПЛЕКС «МОЛОДЫЕ ДУБЫ» - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Добро пожаловать - новый комплекс двухкомнатных домов на продажу. В каждом доме пять или четыре комнаты: первый этаж: гостиная, мини-кухня, туалет, гостевая комната/офис, техническое помещение второй этаж: три комнаты, ванная ком…
Агентство
James House
Агентство
Жилой комплекс Квартиры в пригороде Познани
Жилой комплекс Квартиры в пригороде Познани
Жилой комплекс Квартиры в пригороде Познани
Жилой комплекс Квартиры в пригороде Познани
Kleszczewo, Польша
от
$59,585
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Kleszczewo Park - это инвестиционный проект, который своей функциональностью и расположением удовлетворит ожидания даже самых требовательных жителей. Строительство комплекса Kleszczewo Park было разделено на несколько этапов. Комфорт и удобство: Здания с лифтами и кладовыми. Близо…
Агентство
Zaitseva Estates
Агентство
Показать контакты
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Жилой комплекс Введён в эксплуатацию! Современный жилой проект в Познани
Жилой комплекс Введён в эксплуатацию! Современный жилой проект в Познани
Познань, Польша
от
$155,941
НДС
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Новый комплекс расположен в динамично развивающейся части Познани. Это современная инвестиция, состоящая из двух зданий с актуальной архитектурой, сочетающей функциональность, эстетику и комфорт городской жизни. Особая изюминка проекта — панорамная терраса на крыше, созданная для отдыха, …
Агентство
Zaitseva Estates
Агентство
Показать контакты
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Жилой комплекс Современный комплекс в зелёном районе Познани
Жилой комплекс Современный комплекс в зелёном районе Познани
Жилой комплекс Современный комплекс в зелёном районе Познани
Жилой комплекс Современный комплекс в зелёном районе Познани
Познань, Польша
от
$83,846
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Этот престижный жилой комплекс предлагает разнообразные квартиры, идеально подходящие как для одиноких людей, так и для семей. Выбирайте из функциональных студий, 2- и 3-комнатных квартир, а также роскошных апартаментов с террасами, которые удовлетворят даже самых требовательных покупателей.…
Агентство
Zaitseva Estates
Агентство
Показать контакты
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Жилой комплекс Lipkowski Zakatek II
Lipkow, Польша
от
$324,712
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Lipkowski Zakatek - это жилой комплекс из 4 дуплексных зданий ( 8 домов ), расположенный в 10 минутах от Варшавы и граничащий с национальным парком Кампинос. В настоящее время в продаже - 4 дома, с датой завершения в июне 2024 года. Мы предлагаем бесплатные адаптации. Современная архит…
Застройщик
Lipkowski Zakatek
Застройщик
Жилой комплекс Варшава Раков - СТАРТ ПРОДАЖ!
Жилой комплекс Варшава Раков - СТАРТ ПРОДАЖ!
Жилой комплекс Варшава Раков - СТАРТ ПРОДАЖ!
Жилой комплекс Варшава Раков - СТАРТ ПРОДАЖ!
Варшава, Польша
от
$125,918
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
Название комплекса, расположенного в варшавском районе Раков, отсылает к шведскому слову, символизирующему тишину и гармонию. Эти новые квартиры в варшавском районе Влохи представляют собой инвестицию, которая включает в себя два тщательно спроектированных здания, трех- и семиэтажные, а такж…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
Агентство
Многоквартирный жилой дом СТАРТ ПРОДАЖ! Новая инвестиция на Праге Полудне!
Многоквартирный жилой дом СТАРТ ПРОДАЖ! Новая инвестиция на Праге Полудне!
Многоквартирный жилой дом СТАРТ ПРОДАЖ! Новая инвестиция на Праге Полудне!
Многоквартирный жилой дом СТАРТ ПРОДАЖ! Новая инвестиция на Праге Полудне!
Варшава, Польша
от
$126,702
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
СТАРТ ПРОДАЖ! Новая инвестиция на Праге Полудне! Современное здание на 104 квартиры разной площади. Инвестицию отличает привлекательная отделка медных оттенков, которая подчеркивает уникальный характер инвестиции. Преимущества инвестиции: • Жилой дом – всего 104 квартиры • Квартиры …
Агентство
LOCO REALE ESTATE
Агентство
Многоквартирный жилой дом Для любителей тишины и зелени
Познань, Польша
от
$79,755
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Современный жилой комплекс,  в тихой и зелёной части Познани. Будет введён в эксплуатацию уже в I квартале 2024 года. Расположен в районе ул. Selawy в районе Нарамовице, недалеко от природного заповедника Журавинец в близи реки Варта. До центра Познани всего 15 минут на машине, рядом оста…
Агентство
Zaitseva Estates
Агентство
Показать контакты
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Многоквартирный жилой дом Mieszkanie o jakim marzyszКвартира мечты
Познань, Польша
от
$83,248
Количество этажей 5
Poznań, 124 mieszkania w 3 nowoczesnych pięciokondygnacyjnych budynkach. Mieszkania o powierzchniach od 26 do 105 m2. Apartamenty będą miały zróżnicowaną strukturę:  Kompaktowe kawalerki idealne dla młodych,  2 i 3-pokojowe mieszkania świetne dla rodzin,  4-pokojowe apartamen…
Агентство
Zaitseva Estates
Агентство
Показать контакты
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс в престижном районе города
Познань, Польша
от
$118,178
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Ищете идеальное место для жизни или инвестиций? Восхитительная возможность ждет вас на пересечении улиц Яницкого и Домбровского в престижном районе Познани - Ежице. Проект был создан с заботой о комфорте жителей, предлагая самодостаточный город в городе, где можно наслаждаться повседневной ж…
Агентство
Zaitseva Estates
Агентство
Показать контакты
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Жилой комплекс Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Познань, Польша
от
$113,194
НДС
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Агентство
Zaitseva Estates
Агентство
Показать контакты
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Многоквартирный жилой дом Апартменты премиум класса в самом центре Варшавы !
Варшава, Польша
от
$272,901
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Апартменты премиум класса в самом центре Варшавы ! Приглашаю приобрести апартаменты в новой инвестиции на одной из самых престижных улиц Варшавы, недалеко от небоскреба Varso Tower. Современная инвестиция с вневременной архитектурой, состоящая из 2 современных зданий. На крыше одного …
Агентство
LOCO REALE ESTATE
Агентство
Жилой комплекс Премиум Апартаменты в сердце Познани – Инвестиция в будущее
Познань, Польша
от
$116,866
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Мы представляем эксклюзивный проект премиум-класса в самом центре Познани, сочетающий высококачественное исполнение, окружение с зелеными зонами и элегантные интерьеры. Это отличная возможность для тех, кто ищет роскошное место для жизни, а также для инвесторов, заинтересованных в стабильных…
Агентство
Zaitseva Estates
Агентство
Показать контакты
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Жилой комплекс Квартиры от застройщика Варшава-БЕЗ КОМИССИИ
Варшава, Польша
от
$102,108
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Срок сдачи май 2024 г. Цены: 402 868 zł - 780 570 zł ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИИ: Малоэтажные 3-х этажные дома, здания по модульной деревянной технологии, экологичной и дружественной к жителям Современные 1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры площадью от 25 до ок. 68 м2 Низкие эксплуатационные…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
Агентство
Жилой квартал Квартиры от Застройщика на Варшавским Гославю
Варшава, Польша
от
$163,702
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Сдача: 4Q 2024 Цены: 646 100 zł - 1 549 400 zł Новые квартиры на продажу в варшавском районе Гоцлав — проект студии nsMoon. Целью архитекторов было создание комфортных и спокойных условий жизни для будущих жильцов инвестиционного объекта. Второй идеей концептуальной работы было при…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
Агентство
Апарт - отель Апарт - отель Регулы
Radzyminek, Польша
от
$111,497
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Приглашаем приобрести квартиры от Застройщика с сопровождением Агенции – Без налога PCC! Без комиссии Агенции.  O ИНВЕСТИЦИИ Срок сдачи конец 2024 г. Доступно всего лишь несколько квартир Цены: 448 227 zł - 676 592 zł В доме 39 жилых апартаментов площадью от 24 м2 до 58,50 м2,…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
Агентство
Realting.com
Перейти