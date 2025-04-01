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Дома в Гданьске, Польша

7 объектов найдено
Дом в Гданьск, Польша
Дом
Гданьск, Польша
Площадь 128 м²
Преимущества: Дом, расположенный на острове Собешевский (США Mieczysław Bogucki 46C, Гданьск…
$568,291
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Дом 4 комнаты в Гданьск, Польша
Дом 4 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Приглашаем Вас ознакомиться с уникальным предложением по продаже дома на первичном рынке. Пр…
$219,567
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Fox Promotion S.C
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Дом 5 комнат в Гданьск, Польша
Дом 5 комнат
Гданьск, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Представляем вам красивый полуотдельный дом – экстремальный сегмент с садом площадью около 6…
$297,578
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Fox Promotion S.C
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Дом в Гданьск, Польша
Дом
Гданьск, Польша
Площадь 226 м²
Просторный односемейный дом в Кокошкинском районе
$591,539
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Etalon Estate Group
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Коттедж 7 комнат в Гданьск, Польша
Коттедж 7 комнат
Гданьск, Польша
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Продается: очаровательный дом отдыха, расположенный в Клодно в Кашубской области – всего в 3…
$94,285
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Fox Promotion S.C
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Дом в Гданьск, Польша
Дом
Гданьск, Польша
Площадь 300 м²
Приглашаем Вас открыть для себя недвижимость – дом VERTEX – современное поместье, спроектиро…
$1,24 млн
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Дом в Гданьск, Польша
Дом
Гданьск, Польша
Площадь 199 м²
Продается просторный и современный дом в частных зданиях, расположенный в привлекательном и …
$456,957
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Etalon Estate Group
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