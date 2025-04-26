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Дома в Куявско-Поморском воеводстве, Польша

gmina Lubicz
5
9 объектов найдено
Дом 5 комнат в Krobia, Польша
Дом 5 комнат
Krobia, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Добрый день, я рад представить вам для покупки дом в Садыбе, площадью 206м2 с юго-западной г…
$798,265
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inwest.warszawa
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Вилла 6 комнат в Куявско-Поморское воеводство, Польша
Вилла 6 комнат
Куявско-Поморское воеводство, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 508 м²
Количество этажей 2
BEAUTIFUL HOUSE, REFINED IN EVERY DETAIL. LARGE, WELL-KEPT GARDEN, GARAGE FOR FOUR CARS, IN …
$631,811
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Дом 4 комнаты в Krobia, Польша
Дом 4 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Вавер как район Варшавы предлагает идеальный баланс между спокойствием природы и доступом к …
$242,961
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inwest.warszawa
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Вилла 6 комнат в Куявско-Поморское воеводство, Польша
Вилла 6 комнат
Куявско-Поморское воеводство, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 508 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ ДОМ, ИЗЫСКАННЫЙ ДО КАЖДОЙ ДЕТАЛИ. БОЛЬШОЙ, УХОЖЕННЫЙ САД, ГАРАЖ НА ЧЕТЫРЕ МАШИНЫ, В…
$645,061
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Дом 7 комнат в Mierzynek, Польша
Дом 7 комнат
Mierzynek, Польша
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Количество этажей 1
Представляем вашему вниманию современный и элегантный отдельно стоящий дом для продажи, расп…
$1,84 млн
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inwest.warszawa
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Дом 7 комнат в Krobia, Польша
Дом 7 комнат
Krobia, Польша
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Jasminowy Mokotów-это уникальный жилой комплекс, расположенный в тихом зеленом районе, всего…
$1,06 млн
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inwest.warszawa
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Дом в Торунь, Польша
Дом
Торунь, Польша
Площадь 179 м²
Мы рады представить на продажу очаровательный дом в частном здании площадью почти 173 м2, ра…
$368,740
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Etalon Estate Group
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Дом 6 комнат в Lubranczyk, Польша
Дом 6 комнат
Lubranczyk, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 456 м²
Количество этажей 2
Представляем на продажу новый, свежеотделанный дом, обставленный материалами и техникой высо…
$1,06 млн
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Дом 7 комнат в Krobia, Польша
Дом 7 комнат
Krobia, Польша
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
Предлагаем на продажу исключительный дом, расположенный в одной из самых престижных и очаров…
$2,90 млн
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Параметры недвижимости в Куявско-Поморском воеводстве, Польша

с гаражом
с садом
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Недорогая
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