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Дома в Марках, Польша

17 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Марки, Польша
Дом 4 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 722 м²
Этаж 1/2
Продается отдельностоящий дом, требующий ремонта, с отдельным гаражом на 2 машины, расположе…
$392,036
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Дом 4 комнаты в Марки, Польша
Дом 4 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 1/2
$288,847
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Дом 4 комнаты в Марки, Польша
Дом 4 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/2
Продается современный таунхаус с садом и балконом в Marki, на Osiedlu Struga, сданный в эксп…
$204,584
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Дом 5 комнат в Марки, Польша
Дом 5 комнат
Марки, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 441 м²
Этаж 1/2
Продается современный просторный дом в Marki недалеко от Варшавы, идеально подходящий для се…
$1,29 млн
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Дом 6 комнат в Марки, Польша
Дом 6 комнат
Марки, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Продается просторный 6-комнатный дом в Варшаве, площадью 160 м² на участке 917 м².  Планиров…
$488,069
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Дом 10 комнат в Марки, Польша
Дом 10 комнат
Марки, Польша
Число комнат 10
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 267 м²
Этаж 1/1
Представляем на продажу привлекательный дом, расположенный в тихом и спокойном районе в Mark…
$531,334
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Дом 5 комнат в Марки, Польша
Дом 5 комнат
Марки, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 112 м²
Этаж 1/2
Уникальное поместье уютных домов в Marki, расположенное в буферной зоне леса с прямым выходо…
$204,174
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Дом 4 комнаты в Марки, Польша
Дом 4 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 1/1
Продается современный таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Марки, недалеко от Варшав…
$327,488
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Дом 4 комнаты в Марки, Польша
Дом 4 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 1/1
Продается современный дом в стиле таунхаус, расположенный в закрытом комплексе в Marki на ул…
$404,088
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Дом 7 комнат в Марки, Польша
Дом 7 комнат
Марки, Польша
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Продается функциональный средний сегмент в доме на улице Wilcza в Markach с площадью 117 м² …
$332,513
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Дом 6 комнат в Марки, Польша
Дом 6 комнат
Марки, Польша
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Этаж 1/2
Продаеться отдельностоящий дом 211м2, в закрытом ,охраняемос комплексе. Разделенный на 2 час…
$640,125
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Дом 4 комнаты в Марки, Польша
Дом 4 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Продается уникальный 1-этажный дом в Marki, ул. Lisia. Площадь дома составляет 137,93 м², уч…
$420,558
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Дом 7 комнат в Марки, Польша
Дом 7 комнат
Марки, Польша
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Количество этажей 1
Продается дом площадью 174 м² в застройке типа «близнец» на улице Cicha в Marki, на границе …
$414,647
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Дом 5 комнат в Марки, Польша
Дом 5 комнат
Марки, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Этаж 1/1
УНИКАЛЬНЫЙ ДОМ В ТИХОМ РАЙОНЕ Новый дом I Необычный дизайн интерьера I Гостиная высотой окол…
$790,774
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Дом 6 комнат в Марки, Польша
Дом 6 комнат
Марки, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/2
Продается крайний двухуровневый сегмент площадью 115,82 м² с садом около 50 м² в Marki на ул…
$274,317
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Дом 4 комнаты в Марки, Польша
Дом 4 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этаж 1/2
Продается функциональный средний сегмент в доме на улице Wilcza в Marki с площадью 107 м² и …
$254,363
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Дом 5 комнат в Марки, Польша
Дом 5 комнат
Марки, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 279 м²
Этаж 1/2
Продается просторный дом в Marki с большим ухоженным садом площадью 2115 м², идеально подход…
$535,207
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