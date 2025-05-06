Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Пястув
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Пястуве, Польша

3 объекта найдено
Дом 6 комнат в Пястув, Польша
Дом 6 комнат
Пястув, Польша
Число комнат 6
Площадь 219 м²
Этаж 1/1
Продается просторный отдельно стоящий дом в Piastów, расположенный на тихой и ухоженной улиц…
$526,139
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Дом 6 комнат в Пястув, Польша
Дом 6 комнат
Пястув, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Этаж 1/1
Продается функциональный отдельно стоящий дом с большим потенциалом, расположенный на участк…
$357,446
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Коттедж в Пястув, Польша
Коттедж
Пястув, Польша
Площадь 637 м²
Количество этажей 4
Piast ó w, p ó Łnocna part of the city – For sale a four -storey residential and service bui…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
Языки общения
Русский, Polski
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти