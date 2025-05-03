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Земельные участки в Польше

398 объектов найдено
Участок земли в Затор, Польша
Участок земли
Затор, Польша
Площадь 940 м²
Здравствуйте, у меня есть на продажу участок, идеально подходящий для инвестиций, расположен…
$81,939
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Участок земли в Dalki, Польша
Участок земли
Dalki, Польша
Площадь 1 344 м²
Продать незастроенный земельный участок, расположенный на Далках (близ Гнезны) на садовом поселении
$73,744
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Участок земли в Bolechowko, Польша
Участок земли
Bolechowko, Польша
Площадь 1 212 м²
Вы ищете место, полное зелени, где вы можете реализовать свою мечту о собственном доме? У ме…
$111,723
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Участок земли в Марки, Польша
Участок земли
Марки, Польша
Число комнат 1
Площадь 1 445 м²
Этаж 1
Продается уникальный участок в Марках, между улицами Długa и Szczygła, с доступом от улицы S…
$165,126
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Участок земли в Grzebienisko, Польша
Участок земли
Grzebienisko, Польша
Площадь 1 423 м²
Информация о сюжете: - посылка No 498/11 1423 м2 MPZP - вторая строительная линия от улицы Ш…
Цена по запросу
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Участок земли в gmina Steszew, Польша
Участок земли
gmina Steszew, Польша
Площадь 704 м²
Я хотел бы представить предложение строительной площадки в Сроко Мале на небольшом расстояни…
$44,773
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Участок земли в Бук, Польша
Участок земли
Бук, Польша
Площадь 3 458 м²
Для продажи я предлагаю инвестиционный участок общей площадью 3458 м2, расположенный в дерев…
$289,447
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Участок земли в Равич, Польша
Участок земли
Равич, Польша
Площадь 5 737 м²
Предлагаю на продажу участок для инвестиций в односемейное жилье в районе улицы Гаджова и же…
$65,580
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Участок земли в Варшава, Польша
Участок земли
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 540 м²
Этаж 1
Продается земельный участок в самом центре Варшавы, в районе Mokotów, рядом с Галереей Mokot…
$818,986
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Участок земли в Luszczewo, Польша
Участок земли
Luszczewo, Польша
Площадь 15 200 м²
Предлагаем на продажу уникальный участок площадью 15 200 м2 (число участка 80), расположенны…
$78,580
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Участок земли в Chyby, Польша
Участок земли
Chyby, Польша
Площадь 1 350 м²
Мы предлагаем один из последних доступных участков в Нижнем Мышах, недалеко от озера Кьерски
$352,920
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Участок земли в Познань, Польша
Участок земли
Познань, Польша
Площадь 1 800 м²
Смоховице | Строительная площадка 1800 м2 с садом и доступом к ручью | Цена за НЕГОТИАЦИЮ П…
$421,133
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Участок земли в Варшава, Польша
Участок земли
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 3 750 м²
Этаж 1
Продается земельный участок площадью 3750 м² в престижном районе Wilanów Powsin. Участок нах…
$859,617
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Участок земли в Быдгощ, Польша
Участок земли
Быдгощ, Польша
Площадь 3 689 м²
Продается уникальный инвестиционный участок в отличном месте!
$553,083
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Участок земли в Варшава, Польша
Участок земли
Варшава, Польша
Площадь 744 м²
Продается участок на улице Модлинской в Варшаве. Цена для переговоров
$382,681
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Участок земли в Познань, Польша
Участок земли
Познань, Польша
Площадь 250 м²
HOME FREEDOM 200 M2 Poznań - Глушина Продается просторный, функциональный отдельно стоящий д…
$302,879
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Участок земли в Smolice, Польша
Участок земли
Smolice, Польша
Гость Недвижимость Агентство представляет предложение о продаже строительной площадки площад…
$232,224
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Участок земли в Варшава, Польша
Участок земли
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 8 633 м²
Этаж 1
Продается уникальный участок площадью 8633 м² в районе Wawer, рядом с Mazowiecki Park Krajob…
$2,29 млн
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Участок земли в Варшава, Польша
Участок земли
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 2 173 м²
Этаж 1
Продается земельный участок площадью 2173 м² на ул. Dwusieczna в районе Choszczówka на Biało…
$572,309
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Участок земли в Марки, Польша
Участок земли
Марки, Польша
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 722 м²
Этаж 1/2
Продается отдельностоящий дом, требующий ремонта, с отдельным гаражом на 2 машины, расположе…
$385,253
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Участок земли в Smolice, Польша
Участок земли
Smolice, Польша
Уникальный инвестиционный участок с береговой линией в Мазуре - коммерческий потенциал для и…
$914,431
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Участок земли в Smolice, Польша
Участок земли
Smolice, Польша
ГОСТ Недвижимость Агентство радо представить уникальный участок для продажи площадью 34 518 …
$206,393
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Участок земли в Koscianki, Польша
Участок земли
Koscianki, Польша
Площадь 1 226 м²
продавать землю в непосредственной близости от озера.
$31,605
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Участок земли в Познань, Польша
Участок земли
Познань, Польша
Площадь 700 м²
Строительная площадка 700 м2 Познань (Юниково, Грюнвальд)
$168,559
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Участок земли в Kuzniczka, Польша
Участок земли
Kuzniczka, Польша
Площадь 2 881 м²
Приглашаю вас ознакомиться с интересным предложением продажи участка. Объектом предложения я…
$51,358
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Участок земли в Варшава, Польша
Участок земли
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 15 835 м²
Этаж 1
Продается доля в земельном участке площадью 11 835 м² в Miasteczku Wilanów, всего за 900 зло…
$2,63 млн
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Участок земли в Lisiec Wielki, Польша
Участок земли
Lisiec Wielki, Польша
Площадь 4 100 м²
Продается привлекательный строительный участок площадью 4100 м2. Участок расположен в деревн…
$35,664
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Участок земли в Варшава, Польша
Участок земли
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 2 518 м²
Этаж 1
Продается земельный участок 2518 м² на улице Mrówcza, в престижном районе с элегантными рези…
$645,236
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Участок земли в Ломянки, Польша
Участок земли
Ломянки, Польша
Число комнат 1
Площадь 2 079 м²
Этаж 1
Продается участок 2079 м² в Łomianki Dolne. Ширина 38 м, длина 54,71 м. Подключены электриче…
$268,012
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Участок земли в Познань, Польша
Участок земли
Познань, Польша
Площадь 1 004 м²
Продать квадратный участок. В тихом районе. Среди зданий односемейной свободной стоянки
$131,423
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