Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Czerwonak
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в gmina Czerwonak, Польша

7 объектов найдено
Дом в Kicin, Польша
Дом
Kicin, Польша
Площадь 300 м²
Привлекательное место Дом в резиденции
$1,17 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Kozieglowy, Польша
Дом
Kozieglowy, Польша
Площадь 220 м²
Дамы и господа, Я с удовольствием представляю вам отдельно стоящий дом 1980 года в Козьеглов…
$370,658
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Czerwonak, Польша
Дом
Czerwonak, Польша
Площадь 85 м²
Ищете дом в уникальном месте, окруженном зеленью, но в непосредственной близости от города? …
$198,885
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Mielno, Польша
Дом
Mielno, Польша
Площадь 328 м²
Я приглашаю вас посмотреть на дом в интересном месте – недалеко от леса и в то же время мене…
$262,127
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Czerwonak, Польша
Дом
Czerwonak, Польша
Площадь 85 м²
Ищете дом в уникальном месте, окруженном зеленью, но в непосредственной близости от города? …
$198,051
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Kicin, Польша
Дом
Kicin, Польша
Площадь 315 м²
Продается отдельно стоящий дом площадью 260 м2. Кроме того, есть экономическое здание, присп…
$489,833
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Bolechowo, Польша
Дом
Bolechowo, Польша
Площадь 195 м²
Дом вашей мечты на краю Зеленого леса – просторный, экологичный и полный возможностей
$436,878
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в gmina Czerwonak, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти