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Дома в Нижнесилезском воеводстве, Польша

8 объектов найдено
Дом в Вроцлав, Польша
Дом
Вроцлав, Польша
Площадь 170 м²
Для продажи: Свободно стоящий дом во Вроцлаве Местонахождение: Уль. Фазан, Вроцлав
$485,129
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Дом в Srem, Польша
Дом
Srem, Польша
Площадь 73 м²
Я приглашаю вас прочитать привлекательное предложение отдельно стоящего дома, расположенного…
$203,914
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Дом в Nowina, Польша
Дом
Nowina, Польша
Площадь 348 м²
Продается необычная недвижимость, расположенная среди лугов и лесов
$423,822
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Дом в Вроцлав, Польша
Дом
Вроцлав, Польша
Площадь 134 м²
Низкие цены!!! Приглашаю вас ознакомиться с предложением продажи дома в частном здании (край…
$423,822
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Etalon Estate Group
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Дом в Nowina, Польша
Дом
Nowina, Польша
Площадь 348 м²
Продается необычная недвижимость, расположенная среди лугов и лесов
$421,796
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Etalon Estate Group
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Дом в Komorowko, Польша
Дом
Komorowko, Польша
Площадь 180 м²
Я рад представить вам предложение уникального отдельно стоящего дома общей площадью 180 м2, …
Цена по запросу
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Дом в Мендзылесье, Польша
Дом
Мендзылесье, Польша
Площадь 276 м²
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением продажи волшебного дома/места с большим участком…
$237,234
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Дом в Мендзылесье, Польша
Дом
Мендзылесье, Польша
Площадь 330 м²
Продается: Дом в живописном Międzylesiu k. Владиславова
$146,339
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Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Нижнесилезском воеводстве, Польша

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