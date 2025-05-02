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Дома в gmina Dopiewo, Польша

5 объектов найдено
Дом в Dopiewiec, Польша
Дом
Dopiewiec, Польша
Площадь 150 м²
Ищете уютный дом с пространством для всей семьи в тихом районе? Или вы ищете дом, где вы мож…
$309,463
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Etalon Estate Group
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Дом в Paledzie, Польша
Дом
Paledzie, Польша
Площадь 863 м²
Доброе утро! Я приглашаю вас взглянуть на предложение о продаже участка площадью 863 м2, на …
$97,870
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Dopiewiec, Польша
Дом
Dopiewiec, Польша
Площадь 213 м²
Односемейный дом Площадь использования: 314 м2 Год постройки: 1969 Описание: Местонахождение…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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Дом 6 комнат в Skorzewo, Польша
Дом 6 комнат
Skorzewo, Польша
Число комнат 6
Площадь 221 м²
Продается дом в Скоржеве – идеальное расположение и пространство
$447,026
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Etalon Estate Group
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Дом в Wieckowice, Польша
Дом
Wieckowice, Польша
Площадь 774 м²
Недвижимость с прудом и тремя зданиями и беседкой по адресу 4 Przylesie Street в Дрвенсе (Do…
$1,19 млн
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Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Dopiewo, Польша

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