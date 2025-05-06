Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Поморское воеводство
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Поморском воеводстве, Польша

Гдыня
4
10 объектов найдено
Коттедж 6 спален в Jankowo Gdanskie, Польша
UP UP
Коттедж 6 спален
Jankowo Gdanskie, Польша
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Дом в районе леса и сада, в 15 км от моря, сельская среда с 20 мин. выходом в центр Гданьска…
$672,917
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Polski
Дом в Поморское воеводство, Польша
Дом
Поморское воеводство, Польша
Площадь 300 м²
Приглашаем Вас открыть для себя недвижимость – дом VERTEX – современное поместье, спроектиро…
$1,27 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Гдыня, Польша
Дом
Гдыня, Польша
Площадь 143 м²
Дом в Шериф-Строительство в Локализации
$608,982
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Гданьск, Польша
Дом
Гданьск, Польша
Площадь 128 м²
Преимущества: Дом расположен на острове Собешевский (улица Богукего 26C), за пределами город…
$582,504
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Поморское воеводство, Польша
Дом
Поморское воеводство, Польша
Площадь 276 м²
Жилой дом с эксклюзивной гарантией - оферта для людей, ценящихся на кукурузу, расслабление и…
$953,189
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Гдыня, Польша
Дом
Гдыня, Польша
Площадь 673 м²
Преимущества. Односемейный дом с возможностью проведения сервисных мероприятий.
$712,244
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Гдыня, Польша
Дом
Гдыня, Польша
Площадь 300 м²
Продается большой многоквартирный дом площадью 300 м2, расположенный в Гдыне Грабовек, распо…
$661,672
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Жуково, Польша
Дом
Жуково, Польша
Площадь 199 м²
Идеальное движение лепестков и птиц для любителей тишины и природы
$489,125
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Гдыня, Польша
Дом
Гдыня, Польша
Площадь 234 м²
Мы предлагаем на продажу дом, построенный в 2010 году, который никогда не был заселен. Это о…
$522,930
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Гданьск, Польша
Дом
Гданьск, Польша
Площадь 199 м²
Продается просторный и современный дом в частных зданиях, расположенный в привлекательном и …
$468,386
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська

Параметры недвижимости в Поморском воеводстве, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти