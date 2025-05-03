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Долгосрочная аренда магазинов в Польше

Великопольское воеводство
4
Малопольское воеводство
3
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8 объектов найдено
Магазин 200 м² в Лодзь, Польша
Магазин 200 м²
Лодзь, Польша
Площадь 200 м²
? Современные офисные помещения в аренду – идеально подойдут для школы, юридической фирмы ил…
$3,292
в месяц
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Магазин 377 м² в Познань, Польша
Магазин 377 м²
Познань, Польша
Площадь 377 м²
Привлекательное место для хранения в аренду
$2,681
в месяц
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Магазин 197 м² в Познань, Польша
Магазин 197 м²
Познань, Польша
Площадь 197 м²
Освободить дом и работу Факультет:
$869
в месяц
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Магазин 89 м² в Любонь, Польша
Магазин 89 м²
Любонь, Польша
Площадь 89 м²
Арендовать складскую площадь с офисом в Лубоне ул. Коллонтай. Свободно стоящая недвижимость …
$790
в месяц
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Магазин 100 м² в Малопольское воеводство, Польша
Магазин 100 м²
Малопольское воеводство, Польша
Площадь 100 м²
Зал для аренды - WAREHOUSE - OFFICES - Чижины Холл: - площадью 101,68 м2 - второй зал площа…
Цена по запросу
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Магазин 3 690 м² в Краков, Польша
Магазин 3 690 м²
Краков, Польша
Площадь 3 690 м²
для аренды производственно-складского зала с социально-офисной частью, расположенной по адре…
$18,516
в месяц
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Магазин 100 м² в Малопольское воеводство, Польша
Магазин 100 м²
Малопольское воеводство, Польша
Площадь 100 м²
Зал в аренду - Чижины Холл: - Доступное пространство для хранения на первом этаже площадью …
$926
в месяц
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Etalon Estate Group
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Магазин 380 м² в Przezmierowo, Польша
Магазин 380 м²
Przezmierowo, Польша
Площадь 380 м²
Удобно расположенный зал с офисом в Преображении. В непосредственной близости находятся мног…
$2,107
в месяц
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Etalon Estate Group
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