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Долгосрочная аренда офисов в Польше

Мазовецкое воеводство
5
Варшава
4
5 объектов найдено
OFFICES FOR RENT IN WARSAW в Варшава, Польша
OFFICES FOR RENT IN WARSAW
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
FOR RENT - ATTRACTIVE CONDITIONS !!! DIRECTLY AT WESTFIELD MOKOTÓW/GALERY MOKOTOW close t…
$1,060
в месяц
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Офис 1 000 м² в Варшава, Польша
Офис 1 000 м²
Варшава, Польша
Число комнат 30
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 5
$17,460
в месяц
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Офис в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Офис
Ожарув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Для аренды двухэтажный офис - служебное помещение площадью 150 м2 в центре Ожарова Мазовецко…
Цена по запросу
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Агентство
KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
Языки общения
Русский, Polski
OFFICES FOR RENT IN WARSAW в Варшава, Польша
OFFICES FOR RENT IN WARSAW
Варшава, Польша
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Building for rent. A total of 2,400 sqm of storage and office space is available in the buil…
$1,746
в месяц
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Офис 20 м² в Варшава, Польша
Офис 20 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 20 м²
Количество этажей 5
Сдаем в аренду офис площадью 20 м2 в офисном здании в отличном месте - рядом с Westfield Mok…
$364
в месяц
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