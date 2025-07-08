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Дома в gmina Komorniki, Польша

4 объекта найдено
Дом в Wiry, Польша
Дом
Wiry, Польша
Площадь 140 м²
Продается: отдельно стоящий дом для ремонта в Вираче - большой участок 1241 м2 Местонахожден…
$247,178
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Etalon Estate Group
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Дом в Plewiska, Польша
Дом
Plewiska, Польша
Площадь 116 м²
Рекомендую купить дом, расположенный в Плевиски, рядом с электростанцией. Это место делает э…
$430,478
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Leczyca, Польша
Дом
Leczyca, Польша
Площадь 128 м²
Продается отдельно стоящий дом с FOTOWOLTAIKA, в Лодзи, Великая Польша с красивым садом
$333,273
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Агентство
Etalon Estate Group
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TekceTekce
Дом в Komorniki, Польша
Дом
Komorniki, Польша
Площадь 76 м²
Предлагаю четырех- и пятикомнатные дома площадью от 85,23 м2 до 104,86 м2. Возможна индивиду…
$163,473
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Komorniki, Польша

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