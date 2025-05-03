Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Жилая
  4. Квартира

Квартиры в Польше

Мазовецкое воеводство
2225
Варшава
2056
Лодзинское воеводство
1618
gmina Grabow
1445
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
5 706 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Вейхерово, Польша
Лента Горячее предложение
Квартира 4 комнаты
Вейхерово, Польша
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 2/2
Продается: 142 м2 Квартира в исторической виллеПросторная квартира площадью 142 м2, располож…
$328,790
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English
Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Площадь 150 м²
150М2/ТРИ БЕДРУМЫ/КЛИМАТИЗАЦИЯ/ В КВИНЕ/УЛ. БИЕЛАВСКА/МОКОТЕС
$776,950
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Площадь 42 м²
Современная квартира с климатом – идеально подходит для удаленной работы и проживания в горо…
$197,266
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Двухкомнатная квартира площадью 45 м2 на западе Балтики
$76,348
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Ищете квартиру для себя или под инвестиции в Познань на усадьбе с полной инфраструктурой поб…
$189,628
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Малопольское воеводство, Польша
Квартира 2 комнаты
Малопольское воеводство, Польша
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Климатическая 2-я квартира в Старом Подгорзе, в здании после генеральной реконструкции
$224,966
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 20 м²
Центр города Варшава / Познаньска / Центральный вокзал / метро / студия в центре / парковка …
$165,113
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Ваша мечтательная квартира в сердце нового центра Лодзи Двухкомнатная квартира в новостройке…
$141,564
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Удобная квартира над Вартой
$258,897
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/9
Продается 2-комнатная квартира площадью 38,51 м² на улице Antka Rozpylacza в районе Wola. Кв…
$136,053
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Вжесня, Польша
Квартира 3 комнаты
Вжесня, Польша
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Продается яркая, функциональная 3-комнатная квартира площадью 67,60 м2 с большим балконом и …
$129,449
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Новое, эксклюзивное мероприятие с двумя балконами, в марксистском Фласте! Я приглашаю вас вз…
$231,636
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Продается 2-комнатная квартира со вторичного рынка в Познани Мальта. Ищете место с душой в о…
$118,617
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 3/12
Дом Этажей: 12 Тип здания: жилой дом Год строительства: 2000 Квартира Этаж: 3-й Площадь: 1…
$509,540
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира в Smolice, Польша
Квартира
Smolice, Польша
Этаж 2/6
Описание собственности 3-комнатная квартира с 2 балконами в …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Современное здание, в котором разместились 104 квартиры различной площади - от 28 до 115 кв.…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 8/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира в новой инвестиции в г.Познань, рядом с живописным парком микро…
$144,650
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 6 комнат в Варшава, Польша
Квартира 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 5/5
Продаётся роскошный пентхаус площадью 200 м² на последнем этаже уютного здания, расположенно…
$1,68 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 3/4
Продается просторная квартира в районе Bemowo, оформленная в современном стиле с использован…
$651,458
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 3/3
Продается двухуровневая квартира площадью 92 м² в доме 1930-х годов на третьем этаже в район…
$582,571
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Квартира с видом на закат – идеально подходит для молодежи!
$74,050
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
Продается просторная 2-комнатная квартира с террасой в Варшаве, Wilanów.  Площадь 62,4 м², у…
$273,357
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Представленная недвижимость представляет собой трехкомнатную квартиру в районе Варшавского М…
$260,739
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Количество этажей 3
Описание недвижимости РАСПОЛОЖЕНИЕ: Здание расположено на улице Мацея Дембского, в тихом, б…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 2
Этаж 2/3
Аренда квартиры 2ok после ремонта в Варшаве на 40м2 с балконом.Собственность состоит из- про…
$646
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 3
Продается солнечная и функциональная 2-комнатная квартира на улице Żeromskiego в районе Biel…
$193,591
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 5 комнат в Варшава, Польша
Квартира 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Площадь 122 м²
Продается: Просторная, двухэтажная квартира в самом сердце Садыбы, Виланов – 121 м2, 5 номеров
$458,269
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Квартира расположена на 1-м этаже здания 2007 года. Отремонтированное здание, с лифтом, усад…
$168,295
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Трехкомнатная квартира с балконом | Варшавская | 49,74 м2
$155,602
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська

Типы недвижимости в Польше

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Польше

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти