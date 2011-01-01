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GOESTE

Польша, Варшава
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2014
На платформе
На платформе
3 года 8 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Polski
Веб-сайт
Веб-сайт
goeste.pl
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Об агентстве

Наше агентство недвижимости специализируется на продаже домов и квартир в Варшаве и окрестностях. Мы предоставляем комплексные услуги нашим клиентам, всегда предлагая квалифицированные консультации и выбирая наиболее оптимальные решения на каждом этапе процесса.

Мы продаем недвижимость высокого уровня, подготавливая и планируя деятельность таким образом, чтобы как можно меньше вовлекать наших клиентов, благодаря чему они могут наслаждаться свободой и заниматься тем, что для них действительно важно.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 14:18
(UTC+2:00, Europe/Warsaw)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 2 617 объектов
Квартира 3 комнаты в Opcina Dezanovac, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Dezanovac
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Красивая новая и современная квартира на продажу всего в 60 м от моря в Масленице. Квартира …
$410,988
Квартира 2 комнаты в Smolice, Польша
Квартира 2 комнаты
Smolice
Число комнат 2
Этаж 2/3
Аренда квартиры 2ok после ремонта в Варшаве на 40м2 с балконом.Собственность состоит из- про…
$646
Квартира 1 комната в Cherganovo, Болгария
Квартира 1 комната
Cherganovo
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость в Болгарии на продажу: Квартира в Ахелое, Южное побережье Marina Cape сочетает …
$40,976
Квартира 2 комнаты в Cherganovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Cherganovo
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Привлекательная пространственная недвижимость в самом сердце живописного курорта Просторная…
$77,388
Дома
Смотреть все 961 объект
Дом 9 комнат в Opcina Dezanovac, Хорватия
Дом 9 комнат
Opcina Dezanovac
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 7
Недвижимость в Хорватии на продажу: Дом в первом ряду к морю - REF ID: 2041/38 в Рогознице Д…
$1,42 млн
Дом 4 комнаты в Smolice, Польша
Дом 4 комнаты
Smolice
Число комнат 4
Продается просторный отдельно стоящий дом площадью 148,15 м2, расположенный в живописной дер…
$219,309
Дом 9 комнат в Opcina Dezanovac, Хорватия
Дом 9 комнат
Opcina Dezanovac
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 7
Недвижимость в Хорватии на продажу: Каменная вилла, у моря, на продажу - REF ID: 2011/81 Впе…
Цена по запросу
Дом 6 комнат в Opcina Dezanovac, Хорватия
Дом 6 комнат
Opcina Dezanovac
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Недвижимость в Хорватии на продажу: Старый каменный дом с видом на открытое море - REF ID: 2…
$306,871
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 5 объектов
Коммерческое помещение в Smolice, Польша
Коммерческое помещение
Smolice
Количество этажей 3
В самом сердце Западных Судет, среди захватывающих пейзажей Крконошских гор, есть уникальный…
$2,58 млн
Коммерческое помещение в Акротири, Кипр
Коммерческое помещение
Акротири
Кол-во ванных комнат 2
Коммерческая жемчужина в сердце Като Пафоса Приглашаем Вас ознакомиться с уникальным предло…
$135,221
Коммерческое помещение в Акротири, Кипр
Коммерческое помещение
Акротири
Уникальное коммерческое предложение в самом сердце Гермасогеи Расположенное в самом центре …
$2,38 млн
Коммерческое помещение в Акротири, Кипр
Коммерческое помещение
Акротири
Число комнат 13
Привлекательные инвестиции на Кипре в очаровательном месте Жилой комплекс в Киссонерге — от…
$4,32 млн
Земельные участки
Смотреть все 223 объекта
Участок земли в Opcina Dezanovac, Хорватия
Участок земли
Opcina Dezanovac
Земля для продажи в Грбе около Нина. Площадь участка составляет 2204 м2. Можно приобрести ме…
$169,086
Участок земли в Акротири, Кипр
Участок земли
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$1,38 млн
Участок земли в Opcina Dezanovac, Хорватия
Участок земли
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Участок земли в Opcina Dezanovac, Хорватия
Участок земли
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Сайт в живописном уголке Хорватии с панорамным видом на море Продается привлекательный учас…
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Наши агенты в Польше
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Michał Spodymek
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Julia Szablowska
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TAIRAGROUP SP z O.O.
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