Квартира в новостройке Жилой комплекс в городе Poznań

Жилой комплекс расположен в престижном районе города Познань, ул. Wągrowska, рядом с живописным парком, недалеко от центра города.
Квартиры будут оснащены современной функцией "умный дом", и противосмоговой защитой, что особенно актуально в крупных городах.
Два больших паркинга - подземный и наземный. Возможность покупки одного либо нескольких парковочных мест. На территории дома будет находиться зарядная станция для электромобилей, а для любителей активного образа жизни многочисленные велосипедные стойки.
В близи находятся самые важные точки, необходимые для повседневного комфортного функционирования - магазины, рестораны торговые центры, школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные комплексы. Удобный доступ к общественному транспорту позволит легко и быстро добраться в любую часть Познани.
Возможность покупки квартир в черновой отделке, а также и с отделкой под ключ, с выбором из трех стандартных пакетов. Также можно заказать вариант отделки под индивидуальный дизайн-проект.
Условия и порядок приобретения данной недвижимости обсуждаются индивидуально.
Etalon Estate Group является прямым представителем застройщика, в связи с чем действует система "одного окна". Предусмотрена индивидуальная услуга сопровождения покупки для иностранных граждан. Наши специалисты говорят на разных языках.
Приглашаю к сотрудничеству.