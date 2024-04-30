Квартира в новостройке Жилой комплекс в городе Poznań

Жилой комплекс расположен в престижном районе города Познань, ул. Wągrowska, рядом с живописным парком, недалеко от центра города.

Квартиры будут оснащены современной функцией "умный дом", и противосмоговой защитой, что особенно актуально в крупных городах.

Два больших паркинга - подземный и наземный. Возможность покупки одного либо нескольких парковочных мест. На территории дома будет находиться зарядная станция для электромобилей, а для любителей активного образа жизни многочисленные велосипедные стойки.

В близи находятся самые важные точки, необходимые для повседневного комфортного функционирования - магазины, рестораны торговые центры, школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные комплексы. Удобный доступ к общественному транспорту позволит легко и быстро добраться в любую часть Познани.

Возможность покупки квартир в черновой отделке, а также и с отделкой под ключ, с выбором из трех стандартных пакетов. Также можно заказать вариант отделки под индивидуальный дизайн-проект.

Условия и порядок приобретения данной недвижимости обсуждаются индивидуально.

Etalon Estate Group является прямым представителем застройщика, в связи с чем действует система "одного окна". Предусмотрена индивидуальная услуга сопровождения покупки для иностранных граждан. Наши специалисты говорят на разных языках.

Приглашаю к сотрудничеству.