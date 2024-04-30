  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Познань
  4. Квартира в новостройке Жилой комплекс в городе Poznań

Квартира в новостройке Жилой комплекс в городе Poznań

Познань, Польша
от
$127,721
НДС
27.10.2025
$125,953
01.10.2024
$139,467
22.01.2023
$94,600
;
6
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 1361
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Польша
  • Область / штат
    Великопольское воеводство
  • Город
    Познань

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Эконом-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

Жилой комплекс расположен в престижном районе города Познань,  ул. Wągrowska, рядом с живописным парком, недалеко от центра города.

Квартиры будут оснащены современной функцией "умный дом", и противосмоговой защитой, что особенно актуально  в крупных городах.

Два больших паркинга - подземный и наземный. Возможность покупки одного либо нескольких парковочных мест. На территории дома  будет находиться зарядная станция для электромобилей, а для любителей активного образа жизни многочисленные велосипедные стойки.

В близи  находятся самые важные точки, необходимые для повседневного комфортного функционирования - магазины, рестораны торговые центры, школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные комплексы.  Удобный доступ к общественному транспорту позволит  легко и быстро добраться в любую часть Познани.

Возможность покупки квартир в черновой отделке, а также и с отделкой под ключ, с выбором из трех стандартных пакетов. Также можно заказать вариант отделки под индивидуальный дизайн-проект.

Условия и порядок приобретения данной недвижимости  обсуждаются индивидуально.

Etalon Estate Group является прямым представителем застройщика, в связи с чем действует система "одного окна". Предусмотрена индивидуальная услуга сопровождения покупки для иностранных граждан. Наши специалисты говорят на разных языках.

Приглашаю  к сотрудничеству.

Местонахождение на карте

Познань, Польша
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

30.04.2024
Есть ли еще недорогая недвижимость в Польше? Обзор текущих цен и ипотечных ставок в интервью с экспертом
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс - Industrial Developments in Poland
Зелёна-Гура, Польша
Цена по запросу
Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Познань, Польша
от
$116,483
НДС
Жилой комплекс Квартиры в пригороде Познани
Kleszczewo, Польша
от
$59,585
Жилой комплекс СТАРТ ПРОДАЖ - Варшава - Влохы
Варшава, Польша
Цена по запросу
Жилой комплекс Osiedle Młodych Dębów
Stefanowo, Польша
от
$198,073
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Жилой комплекс в городе Poznań
Познань, Польша
от
$127,721
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой квартал Новостройка - в самом популярным районе Варшавы – Воля.
Жилой квартал Новостройка - в самом популярным районе Варшавы – Воля.
Жилой квартал Новостройка - в самом популярным районе Варшавы – Воля.
Жилой квартал Новостройка - в самом популярным районе Варшавы – Воля.
Жилой квартал Новостройка - в самом популярным районе Варшавы – Воля.
Жилой квартал Новостройка - в самом популярным районе Варшавы – Воля.
Варшава, Польша
от
$186,942
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Квартиры расположены в одном из самых популярных районов Варшавы – Воля. Новый этап является частью поместья и включает в себя 136 квартир площадью от 28 м2 до 96 м2. Каждый из них имеет балкон, террасу, лоджию или сад. Есть также квартиры с большими угловыми крытыми балконами, идеально по…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
Оставить заявку
Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Показать все Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Жилой комплекс Престижное жилье в Познани, близко к центру
Познань, Польша
от
$116,483
НДС
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Мы предлагаем вам уникальную возможность поселиться в современном жилом комплексе, созданном для тех, кто любит жить в центре города. Комплекс будущего Расположенный на территории бывших кавалерийских казарм площадью 5,5 гектаров, это многофункциональный проект, включающий 857 квартир, …
Агентство
Etalon Estate Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом Mieszkanie o jakim marzyszКвартира мечты
Многоквартирный жилой дом Mieszkanie o jakim marzyszКвартира мечты
Многоквартирный жилой дом Mieszkanie o jakim marzyszКвартира мечты
Многоквартирный жилой дом Mieszkanie o jakim marzyszКвартира мечты
Многоквартирный жилой дом Mieszkanie o jakim marzyszКвартира мечты
Познань, Польша
от
$83,248
Количество этажей 5
Poznań, 124 mieszkania w 3 nowoczesnych pięciokondygnacyjnych budynkach. Mieszkania o powierzchniach od 26 do 105 m2. Apartamenty będą miały zróżnicowaną strukturę:  Kompaktowe kawalerki idealne dla młodych,  2 i 3-pokojowe mieszkania świetne dla rodzin,  4-pokojowe apartamen…
Агентство
Etalon Estate Group
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Польше
Как переехать в Польшу на ПМЖ. Варианты иммиграции, необходимые документы и как получить карту побыту
14.10.2025
Как переехать в Польшу на ПМЖ. Варианты иммиграции, необходимые документы и как получить карту побыту
Учеба в Польше: система образования, условия поступления и цены для иностранных студентов
30.09.2025
Учеба в Польше: система образования, условия поступления и цены для иностранных студентов
Цены на квартиры в Польше во 2 квартале 2025 года — Аналитика
15.09.2025
Цены на квартиры в Польше во 2 квартале 2025 года — Аналитика
Где купить квартиру в Польше в 2025: интервью с экспертом
08.07.2025
Где купить квартиру в Польше в 2025: интервью с экспертом
Варшава: куда сходить и что посмотреть за 2 дня
01.07.2025
Варшава: куда сходить и что посмотреть за 2 дня
«Цены все еще лихорадит». Куда движется рынок недвижимости Польши и как на нем заработать
14.03.2025
«Цены все еще лихорадит». Куда движется рынок недвижимости Польши и как на нем заработать
Налоги на недвижимость в Польше
23.12.2024
Налоги на недвижимость в Польше
Кредит в Польше на жилье. Как взять ипотеку иностранцам
26.11.2024
Кредит в Польше на жилье. Как взять ипотеку иностранцам
Показать все публикации