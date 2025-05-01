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Жильё в Великопольском воеводстве, Польша

Познань
600
gmina Tarnowo Podgorne
33
gmina Mosina
19
gmina Swarzedz
19
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960 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Если вы ищете квартиру в центре города недалеко от Варты - это предложение для вас!
$125,014
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Etalon Estate Group
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Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Площадь 26 м²
We are pleased to present you, a unique offer of apartment in the development state in the t…
$130,345
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 180 м²
Мы приглашаем вас ознакомиться с уникальным предложением комфортного дома с высоким уровнем …
$664,722
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Дом в Jerzykowo, Польша
Дом
Jerzykowo, Польша
Площадь 138 м²
Key property information:
$212,977
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Квартира 4 комнаты в Познань, Польша
Квартира 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Площадь 81 м²
Объявление о продаже недвижимости - Премиум-квартира в самом верхнем месте в Жежице, Познань…
$409,694
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Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 49 м²
Продается служебное пространство площадью 49 м2, расположенное в привлекательной части Ратад…
$122,349
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира в новом строительстве в г.Познань в популярном районе Ежице, гд…
$162,937
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 4/8
Комплекс привлекательно расположен на Вагровской улице, на стыке трех районов - Староленка, …
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 8/9
is a modern housing project created in Starołęka – A place with the potential that has been …
$135,610
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Ходзеж, Польша
Квартира 3 комнаты
Ходзеж, Польша
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Продается 3-комнатная квартира в Walkway. Недвижимость находится на 3-м этаже. Большим преим…
Цена по запросу
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Дом в Kurza Gora, Польша
Дом
Kurza Gora, Польша
Площадь 860 м²
Строительная площадка Kurzej Góra Описание Приглашаем Вас ознакомиться с предложением строит…
$50,432
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 13/18
is a modern housing project created in Starołęka – A place with the potential that has been …
$138,269
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 50 м²
ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИИ:
$171,206
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Познанский повят, Польша
Квартира 2 комнаты
Познанский повят, Польша
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Вы влюбитесь в вид из окна! Не стесняйтесь смотреть просторную квартиру на последних 17 этажах
$159,933
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Дом в gmina Kwilcz, Польша
Дом
gmina Kwilcz, Польша
Площадь 158 м²
Исключительный дом с большим участком и бассейном в живописной Козубовке
$367,845
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Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 270 м²
Рекомендую к продаже отдельно стоящий дом, расположенный в Познани в районе Подоланы. Хороше…
$426,487
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 8/8
Комплекс привлекательно расположен на Вагровской улице, на стыке трех районов - Староленка, …
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 27 м²
We are pleased to present you, a unique offer of apartment in the development state in the t…
$141,247
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/3
На продажу! 3-х комнатная квартира c большим балконом в строящемся уютном жилом комплексе.  …
$129,445
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 5/8
Комплекс привлекательно расположен на Вагровской улице, на стыке трех районов - Староленка, …
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 5 комнат в Познанский повят, Польша
Квартира 5 комнат
Познанский повят, Польша
Число комнат 5
Площадь 159 м²
$1,18 млн
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 234 м²
Он приглашает вас в уникальное свойство, окруженное лугами, среди односемейных зданий, распо…
$1,04 млн
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Дом в Miesciska, Польша
Дом
Miesciska, Польша
Площадь 98 м²
Я приглашаю вас взглянуть на предложение о продаже дома в застройке близнецового здания (98 …
$163,998
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 801 м²
Я рекомендую участок площадью 801 м2, расположенный в Познани на улице 7 Земборжицкая. Недви…
$110,620
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 7/8
Комплекс привлекательно расположен на Вагровской улице, на стыке трех районов - Староленка, …
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Дом в Турек, Польша
Дом
Турек, Польша
Площадь 200 м²
Дом с садом и 2 гаража в тихом районе! Функционально, просторно и по отличной цене!
$141,274
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Квартира 4 комнаты в Познань, Польша
Квартира 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Площадь 89 м²
Продается квартира площадью 89,2 м2 на ось. Винодельня в одном из самых длинных зданий Позна…
$189,787
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Дом в Mrowino, Польша
Дом
Mrowino, Польша
Площадь 257 м²
Я приглашаю вас в уникальное здание, окруженное бронзой, среди односемейных зданий, располож…
$1,12 млн
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/4
Продается квартира в современном жилом комплексе, расположенном в тихом и зеленом районе Нар…
$158,477
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Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Продается квартира типа квартиры в очень тихом поселке на перепелиной улице в Познани
$98,359
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Типы недвижимости в Великопольском воеводстве

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Параметры недвижимости в Великопольском воеводстве, Польша

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