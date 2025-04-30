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Жильё в Кракове, Польша

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385 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Продается 2-комнатная квартира с большим балконом!
$194,318
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Квартира 3 комнаты в Краков, Польша
Квартира 3 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Хотите быть соседом Вавельского дракона (по ту сторону реки Вислы)?
$276,950
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 32 м²
2-комнатная квартира в недавно отремонтированном здании (32,31 м2) с садом прибл. 24м2 — Ручай
$128,746
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Квартира 3 комнаты в Краков, Польша
Квартира 3 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Мы рады представить предложение квартиры площадью 59,15 м2, расположенной на 2-м авиаполке в…
$204,981
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Etalon Estate Group
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Дом в Краков, Польша
Дом
Краков, Польша
Площадь 1 521 м²
15 арва под вашим домом в Кракове, Венгрия
$66,372
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Квартира 2 комната в хорошем месте. Здесь вы найдете все под домом в нескольких минутах ходь…
$164,997
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Предложение функциональной двухкомнатной квартиры площадью 36,85 м2, расположенной на первом…
$140,921
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Современный жилой комплекс в Кракове. Этот комплекс удовлетворит ожидания всех, кто стремитс…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Краков, Польша
Квартира 3 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Продается просторная 3-комнатная квартира площадью 85,8 м2 с террасой (около 23 м2) и лоджие…
$330,528
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Этаж 5/10
Описание объекта недвижимости РАСПОЛОЖЕНИЕ: Здание, в которо…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 52 м²
2-комнатная просторная квартира в отличном месте - Театральное поселение, безопасное место д…
$178,592
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Etalon Estate Group
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Этаж 2/5
Описание недвижимости 3-комнатная квартира с балконом - Krowodrza, недалеко от офисного здан…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Имею удовольствие от продажи 2-комнатной квартиры с балконом после генеральной реновации – п…
$199,916
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Квартира 4 комнаты в Краков, Польша
Квартира 4 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 4
Площадь 94 м²
Безопасность и приватность – усадьба огорожена, что обеспечивает покой и интимный характер
$333,193
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Представляем 2-комнатную, комфортабельную квартиру с террасой на первом этаже в камере, в ог…
$199,916
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Etalon Estate Group
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Этаж 4/6
Description of property **Available for Rent: Office Spaces …
Цена по запросу
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Краков, Польша
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/2
An extraordinary apartment with a roof terrace for sale, located in the most prestigious dis…
$289,498
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Этаж 5/11
Описание недвижимости Предлагаем на продажу панорамную, просторную, хорошо спланированную 4-…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Современный жилой комплекс в Кракове. Этот комплекс удовлетворит ожидания всех, кто стремитс…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Этаж 4/6
OpisnieruchomościOferujemydowynajęcialokalebiuroweopowierzchni50m2iwięcej,dostępneodzarazLOK…
Цена по запросу
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Этаж 1/3
Описание недвижимости Приглашаю вас ознакомиться с предложением необычного офиса, расположен…
Цена по запросу
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Количество этажей 3
Описание объекта недвижимостиРАСПОЛОЖЕНИЕ: Здание расположено на улице Мацеи Дембского в тих…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Продается: современная 2-комнатная квартира с большим балконом
$172,994
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Etalon Estate Group
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Площадь 300 м²
Мы рады представить отдельно стоящий дом, расположенный в Модльнице недалеко от границы с Кр…
$773,008
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 33 м²
Квартира на продажу, 33 м2, 2 комнаты Старый город Краков
$212,977
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Etalon Estate Group
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Этаж 1/3
Описание собственности Для продажи 2 -комнатной квартиры с б…
Цена по запросу
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Количество этажей 2
Opis nieruchomości Резиденция находится прямо рядом с парком Блоня в Кракове ПОЛОЖЕНИЕ: Ули…
Цена по запросу
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Этаж 1/4
Описание объекта 2-комнатная квартира на Ал. Кийовской! РАСПОЛОЖЕНИЕ: Квартира расположена …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Предлагаем на продажу квартиру площадью 52 м2 в акушерском доме в самом сердце Старого Подгорзе
$314,534
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Etalon Estate Group
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Этаж 5/11
Описание недвижимости Предлагаем на продажу панорамную, просторную, хорошо спланированную 4-…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Кракове, Польша

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