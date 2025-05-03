Szumski&Co

Услуги

Наша юридическая фирма - это команда профессионалов с более чем 13-летним опытом работы в юридической отрасли. Мы предоставляем юридические услуги в соответствии с высокими стандартами качества, основанными на глубоких юридических знаниях и многолетнем опыте.

Мы предоставляем полный спектр услуг, начиная от регистрации бизнеса и заканчивая комплексной юридической и бухгалтерской поддержкой. Кроме того, мы можем помочь вам найти офисные помещения для вашей компании.

Сегодня все большее значение приобретают вопросы, связанные с легализацией сотрудников компаний, особенно IT-компаний, и переездом компаний из Беларуси и Украины в Польшу. Мы будем рады взять на себя эти задачи, чтобы вы могли сосредоточиться на своем бизнесе.