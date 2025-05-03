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Szumski&Co

Польша, Варшава
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Тип компании
Тип компании
Иммиграционный консультант
Год основания компании
Год основания компании
2019
На платформе
На платформе
3 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
szumskii.pl/en/main/
О компании

Компания Szumski&CO. Biuro - юридическая фирма с полным спектром услуг, базирующаяся в Варшаве. Ознакомьтесь с нашей историей успеха и полным спектром услуг.

Услуги

Наша юридическая фирма - это команда профессионалов с более чем 13-летним опытом работы в юридической отрасли. Мы предоставляем юридические услуги в соответствии с высокими стандартами качества, основанными на глубоких юридических знаниях и многолетнем опыте.

Мы предоставляем полный спектр услуг, начиная от регистрации бизнеса и заканчивая комплексной юридической и бухгалтерской поддержкой. Кроме того, мы можем помочь вам найти офисные помещения для вашей компании.

Сегодня все большее значение приобретают вопросы, связанные с легализацией сотрудников компаний, особенно IT-компаний, и переездом компаний из Беларуси и Украины в Польшу. Мы будем рады взять на себя эти задачи, чтобы вы могли сосредоточиться на своем бизнесе.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:01
(UTC+2:00, Europe/Warsaw)
Понедельник
09:00 - 20:00
Вторник
09:00 - 20:00
Среда
09:00 - 20:00
Четверг
09:00 - 20:00
Пятница
09:00 - 20:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Программы иммиграции
Смотреть все 7 программ
Work Permit Residence Card (Karta Pobytu)
ВНЖ
Польша Польша
Work Permit Residence Card (Karta Pobytu)
Срок получения: от 3 месяцев
от
$1,085
Работа в Польше — это не только возможность профессионального роста, но и шанс стать частью стабильной европейской экономики. Мы предлагаем комплексную помощь в получении разрешения на временное проживание (Karta Pobytu/ Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę) на основе трудоустройства в Поль
Иммиграционный консультант
Szumski&Co
Business-Based Residence Permit in Poland
ВНЖ
Польша Польша
Business-Based Residence Permit in Poland
Срок получения: от 3 месяцев
от
$1,085
Польша предлагает огромные возможности для предпринимателей и инвесторов. Если вы хотите легализовать свое пребывание, открыв бизнес, мы проведем вас через процесс получения вида на жительство (Karta Pobytu)—ваш ключ к успеху в европейской деловой среде. Наши шаги к успеху
Иммиграционный консультант
Szumski&Co
Family Reunification Residence Permit
ВНЖ
Польша Польша
Family Reunification Residence Permit
Срок получения: от 3 месяцев
от
$1,085
Семья — основа счастья. Если ваши близкие проживают в Польше, мы поможем вам легализовать ваше пребывание через воссоединение семьи. Этот процесс требует точной документации и соблюдения строгих правил, но с нашей помощью он пройдет гладко и без стресса. Как мы помога
Иммиграционный консультант
Szumski&Co
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