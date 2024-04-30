  1. Realting.com
Жилой комплекс Poznan Chwaliszewo nowe mieszkania w centrum Poznania

Познань, Польша
от
$124,706
НДС
;
5
ID: 32751
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Польша
  • Область / штат
    Великопольское воеводство
  • Город
    Познань

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

Местонахождение на карте

Познань, Польша
Образование
Здравоохранение

Новости застройщика

30.04.2024
Есть ли еще недорогая недвижимость в Польше? Обзор текущих цен и ипотечных ставок в интервью с экспертом
Оставить заявку
Оставить заявку
Оставить заявку
Realting.com
Актуальные новости в Польше
Как переехать в Польшу на ПМЖ. Варианты иммиграции, необходимые документы и как получить карту побыту
14.10.2025
Как переехать в Польшу на ПМЖ. Варианты иммиграции, необходимые документы и как получить карту побыту
Учеба в Польше: система образования, условия поступления и цены для иностранных студентов
30.09.2025
Учеба в Польше: система образования, условия поступления и цены для иностранных студентов
Цены на квартиры в Польше во 2 квартале 2025 года — Аналитика
15.09.2025
Цены на квартиры в Польше во 2 квартале 2025 года — Аналитика
Где купить квартиру в Польше в 2025: интервью с экспертом
08.07.2025
Где купить квартиру в Польше в 2025: интервью с экспертом
Варшава: куда сходить и что посмотреть за 2 дня
01.07.2025
Варшава: куда сходить и что посмотреть за 2 дня
«Цены все еще лихорадит». Куда движется рынок недвижимости Польши и как на нем заработать
14.03.2025
«Цены все еще лихорадит». Куда движется рынок недвижимости Польши и как на нем заработать
Налоги на недвижимость в Польше
23.12.2024
Налоги на недвижимость в Польше
Кредит в Польше на жилье. Как взять ипотеку иностранцам
26.11.2024
Кредит в Польше на жилье. Как взять ипотеку иностранцам
