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Жильё в Познани, Польша

квартиры
538
дома
47
585 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Продается 2-комнатная квартира со вторичного рынка в Познани Мальта. Ищете место с душой в о…
$118,884
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 8/9
is a modern housing project created in Starołęka – A place with the potential that has been …
$135,610
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 4 комнаты в Познань, Польша
Квартира 4 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 4
Площадь 91 м²
Уникальная квартира в обновленном таунхаусе на Homies
$258,858
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Etalon Estate Group
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Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 49 м²
Рекомендую КУПНА
$118,599
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/6
Продается! Современная 2-комнатная квартира в стадии строительства!Дата планируемого пожертв…
$146,942
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 5
Современная архитектура, функциональные планировки квартир, высококачественные строительные …
$128,963
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Мы рады представить вам уникальное предложение квартиры в девелоперском государстве в самом …
$129,165
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Рекомендую вам продать 3-комнатную квартиру на Виноградах – место для собственного обустройства!
$131,806
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Etalon Estate Group
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Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 25 м²
Квартиры и таунхаусы в новом микрорайоне у леса в близком пригороде Познани (около 5 км до г…
$92,983
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Hayat
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 9/18
Это современный жилой проект, созданный в Староленке – месте с потенциалом, который динамичн…
$135,852
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 123 м²
Квартира для инвестиций или проживания недалеко от парка Уилсон
$343,119
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Ищете функциональную квартиру в отличном месте? Или вы думаете об инвестировании в аренду? Э…
$152,937
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 61 м²
Интересные предложения для инвесторов!!! Знания. Нарамовице. Современные инвестиции!
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 3/8
Комплекс привлекательно расположен на Вагровской улице, на стыке трех районов - Староленка, …
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Я хотел бы представить вам уникальное предложение высококлассной квартиры, расположенной по …
$206,064
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира в новом строительстве в г.Познань в популярном районе Ежице, гд…
$149,651
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Мы рады представить вам уникальное предложение квартиры в девелоперском государстве в самом …
$208,645
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/9
is a modern housing project created in Starołęka – A place with the potential that has been …
$139,478
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 57 м²
3-комнатные квартиры (51-56 м2), сады на квартирах на первом этаже, парковочные места, балконы
$153,554
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Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 660 м²
Недвижимость, расположенная в самом сердце Познани на улице Кофанина, является идеальным пре…
$673,558
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 5/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира в новом строительстве в г.Познань в популярном районе Ежице, гд…
$204,652
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Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 252 м²
Продается - Многоквартирное здание, улица Яворова, Познань
$393,569
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Уведомление о подготовке
$316,704
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Продается площадь 66,5 м2, расположенная на первом этаже таунхауса в Ежице. Здание из красно…
$184,634
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 56 м²
2 Сети Total AREA 334M2
$189,994
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Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Современная студия 36,72 м2 в престижном здании Fiqus Marcelin, Познань Я с удовольствием пр…
$158,417
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Дом в Познань, Польша
Дом
Познань, Польша
Площадь 123 м²
Современные дома с двухэтажными квартирами в интимной части Кикерца
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 8/8
Комплекс привлекательно расположен на Вагровской улице, на стыке трех районов - Староленка, …
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Ищете квартиру с хорошим доступом в центр? Это идеальная возможность! Мы предлагаем просторн…
$185,159
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/8
Apartments with a soul, adapted to your needs, offering the standard, which you expect. With…
$136,185
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Параметры недвижимости в Познани, Польша

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