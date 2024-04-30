Коттеджный посёлок Дома у леса - Radzewo

Камерная инвестиция, состоящая всего из 5 домов, расположена в спокойной, зелёной части Radzewo. Это идеальный вариант для тех, кто ценит природу, частную территорию и комфорт жизни за городом, оставаясь в доступности от Познани.

Каждый дом отличается функциональной планировкой и имеет собственный сад, который можно использовать как зону отдыха, игровое пространство для детей или место для семейных встреч на свежем воздухе.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Познань — 31 км

Курник — 9 км

в пешей доступности — зелёные зоны и природные пространства

тихая, семейная атмосфера

ИНФРАСТРУКТУРА И УДОБСТВА

собственный сад у каждого дома

наземные парковочные места

видеодомофон

противовзломные двери

окна ПВХ

отопление газовое

подогрев полов

Парковочные места: доступны



ПРЕИМУЩЕСТВА

✔ тихая зелёная локация

✔ готовые дома — можно заселяться сразу

✔ небольшой проект — больше приватности

✔ собственный участок у каждого дома

✔ удобный выезд в сторону Познани и Курника

ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ?

✔ для семей

✔ для тех, кто хочет больше пространства и природы

✔ для покупателей первой недвижимости

✔ для инвесторов, рассматривающих пригородный рынок

Если вам нужны планировки, доступные метражи, актуальные цены или консультация по ипотеке — напишите, подготовлю подробную информацию.