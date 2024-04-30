  1. Realting.com
Коттеджный посёлок Дома у леса - Radzewo

Radzewo, Польша
Цена по запросу
;
15
ID: 32921
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.11.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Польша
  • Область / штат
    Великопольское воеводство
  • Район
    Познанский повят
  • Город
    gmina Kornik
  • Деревня
    Radzewo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

Элементы интерьера

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Дополнительно

  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

О комплексе

Камерная инвестиция, состоящая всего из 5 домов, расположена в спокойной, зелёной части Radzewo. Это идеальный вариант для тех, кто ценит природу, частную территорию и комфорт жизни за городом, оставаясь в доступности от Познани.

Каждый дом отличается функциональной планировкой и имеет собственный сад, который можно использовать как зону отдыха, игровое пространство для детей или место для семейных встреч на свежем воздухе.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

  • Познань — 31 км

  • Курник — 9 км

  • в пешей доступности — зелёные зоны и природные пространства

  • тихая, семейная атмосфера

ИНФРАСТРУКТУРА И УДОБСТВА

  • собственный сад у каждого дома

  • наземные парковочные места

  • видеодомофон

  • противовзломные двери

  • окна ПВХ

  • отопление газовое

  • подогрев полов

Парковочные места: доступны


ПРЕИМУЩЕСТВА

✔ тихая зелёная локация
✔ готовые дома — можно заселяться сразу
✔ небольшой проект — больше приватности
✔ собственный участок у каждого дома
✔ удобный выезд в сторону Познани и Курника

ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ?

✔ для семей
✔ для тех, кто хочет больше пространства и природы
✔ для покупателей первой недвижимости
✔ для инвесторов, рассматривающих пригородный рынок

Если вам нужны планировки, доступные метражи, актуальные цены или консультация по ипотеке — напишите, подготовлю подробную информацию.

Местонахождение на карте

Radzewo, Польша

Новости застройщика

30.04.2024
Есть ли еще недорогая недвижимость в Польше? Обзор текущих цен и ипотечных ставок в интервью с экспертом
Все новости
Показать контакты
Realting.com
Перейти
