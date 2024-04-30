Коттеджный посёлок Дома у леса - Radzewo

Камерная инвестиция, состоящая всего из 5 домов, расположена в спокойной, зелёной части Radzewo. Это идеальный вариант для тех, кто ценит природу, частную территорию и комфорт жизни за городом, оставаясь в доступности от Познани.
Каждый дом отличается функциональной планировкой и имеет собственный сад, который можно использовать как зону отдыха, игровое пространство для детей или место для семейных встреч на свежем воздухе.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Познань — 31 км
Курник — 9 км
в пешей доступности — зелёные зоны и природные пространства
тихая, семейная атмосфера
ИНФРАСТРУКТУРА И УДОБСТВА
собственный сад у каждого дома
наземные парковочные места
видеодомофон
противовзломные двери
окна ПВХ
отопление газовое
подогрев полов
Парковочные места: доступны
ПРЕИМУЩЕСТВА
✔ тихая зелёная локация
✔ готовые дома — можно заселяться сразу
✔ небольшой проект — больше приватности
✔ собственный участок у каждого дома
✔ удобный выезд в сторону Познани и Курника
ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ?
✔ для семей
✔ для тех, кто хочет больше пространства и природы
✔ для покупателей первой недвижимости
✔ для инвесторов, рассматривающих пригородный рынок
Если вам нужны планировки, доступные метражи, актуальные цены или консультация по ипотеке — напишите, подготовлю подробную информацию.