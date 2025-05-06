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Жильё в Силезском воеводстве, Польша

Катовице
80
Сосновец
39
Гливице
15
Руда-Слёнская
8
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179 объектов найдено
Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Описание недвижимостиИщете безопасное место для парковки автомобиля или хранения важных веще…
Цена по запросу
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Квартира в Гливице, Польша
Квартира
Гливице, Польша
Этаж 2/3
Описание объекта недвижимости Уникальное место на карте Глив…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 2/4
Описание недвижимости Современное и атмосферное пространство для жизни и отдыха в поместье «…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 3/3
Описание недвижимостиВаш шанс на успех в центре Катовице!Вы мечтаете о месте, которое обеспе…
Цена по запросу
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Квартира в Гливице, Польша
Квартира
Гливице, Польша
Описание объекта Вы ищете идеальное место для строительства дома своей мечты? Предлагаем уча…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 10/15
Описание объекта Сдается уникальная квартира в аренду в современном инвестиционном проекте! …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 5
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Количество этажей 3
Description of property Climatic premises in a renovated bui…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 1/2
Description of property Furnished apartment in an atmospheri…
Цена по запросу
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Квартира в Свентохловице, Польша
Квартира
Свентохловице, Польша
Этаж 1
Описание недвижимости Большая, просторная, 3-комнатная квартира в традиционном силезском дох…
Цена по запросу
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Квартира в Гливице, Польша
Квартира
Гливице, Польша
Количество этажей 3
Описание недвижимости Три рабочих помещения продаются целиком в центре Гливице! Предложение …
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 2/4
Описание недвижимости Современное и атмосферное пространство для жизни и отдыха в поместье «…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира в gmina Mierzecice, Польша
Квартира
gmina Mierzecice, Польша
Description of property INVESTMENT COMPLEX OF PLOTS Locatio…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Гливице, Польша
Квартира 2 комнаты
Гливице, Польша
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 3
Расположение на нетронутом и богатом растительностью участке, сердцем которого является изве…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 4/4
Описание объекта недвижимости Сдается 3-комнатная квартира, …
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Количество этажей 2
Описание недвижимости Вневременный двухэтажный дом в прекрасном месте в Подлесье. Эксклюзивн…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Количество этажей 1
Описание объекта Предлагаем взять на себя действующее помещение вместе с договором аренды. Э…
Цена по запросу
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Квартира в Гливице, Польша
Квартира
Гливице, Польша
Количество этажей 1
Opis nieruchomości Современный дом в интимном месте! Эксклюзивное предложение, только на Est…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Описание объекта недвижимостиОферта Wynajmu Gabinetu под услуги красоты в центре Катовиц, в …
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Количество этажей 2
Opis nieruchomości Вневременный двухэтажный дом в прекрасном месте в Подлесье. Эксклюзивное …
Цена по запросу
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Квартира в Имелин, Польша
Квартира
Имелин, Польша
Количество этажей 2
Описание недвижимости Nowoczesny dom w zabudowie bliźniaczej z ogrodem and Garażem. Спокойна…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Количество этажей 5
Opis nieruchomości Стильно отделанная, просторная, светлая трехкомнатная квартира площадью 5…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Катовице, Польша
Квартира 3 комнаты
Катовице, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/3
A unique apartment with an area of 62 m2, designed by an architect, finished with attention …
$217,641
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Квартира в Свентохловице, Польша
Квартира
Свентохловице, Польша
Этаж 1
Описание недвижимости Большая, просторная, 3-комнатная квартира в традиционном силезском дох…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 2/3
Описание недвижимости Сдается в аренду климатическая квартира в ухоженном многоквартирном до…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 3/3
Description of property Atmospheric premises in a renovated …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Гливице, Польша
Квартира 2 комнаты
Гливице, Польша
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
Расположение на нетронутом и богатом растительностью участке, сердцем которого является изве…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Типы недвижимости в Силезском воеводстве

квартиры

Параметры недвижимости в Силезском воеводстве, Польша

с гаражом
с террасой
с видом на озеро
Недорогая
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