Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Коммерческая
  4. Отель

Отели в Польше

коммерческая недвижимость
208
магазины
20
Отель Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Доходний гастрономічно-готельний об’єкт у Польщі в Wysokie, Польша
UP UP
Доходний гастрономічно-готельний об’єкт у Польщі
Wysokie, Польша
Число комнат 55
Площадь 8 893 м²
Количество этажей 2
Продається прибутковий та успішно діючий готельно-ресторанний комплекс 📍 Локація: Польща,…
$3,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский, Українська
Exclusive Hotel Property with 110 rooms for Sale – Seaside Location in Northern Poland в Кошалин, Польша
UP UP
Exclusive Hotel Property with 110 rooms for Sale – Seaside Location in Northern Poland
Кошалин, Польша
Число комнат 110
Площадь 30 000 м²
Эксклюзивная недвижимость в отеле для продажи - Приморское расположение в Северной ПольшеЯ р…
$13,65 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English, Deutsch, Polski
Hotel, spa, swimming pools, treatment в Цехоцинек, Польша
Hotel, spa, swimming pools, treatment
Цехоцинек, Польша
Число комнат 1200
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 6
HOTEL FOR SALE The complex is fully equipped, functioning, profitable, with NHF contracts f…
Цена по запросу
Оставить заявку
Hotel, guesthouse on the river, beautiful large area в Плоцк, Польша
Hotel, guesthouse on the river, beautiful large area
Плоцк, Польша
Число комнат 20
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 2
Functional property, several separate buildings, in each hotel rooms. Restaurant, banquet ha…
$2,07 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти