  2. Польша
  3. Белосток
  4. Таунхаус Hygge Marina

Таунхаус Hygge Marina

Белосток, Польша
Цена по запросу
;
Таунхаус Hygge Marina
1
ID: 34035
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Польша
  • Область / штат
    Подляское воеводство
  • Город
    Белосток
  • Адрес
    Legionowa, 7 Szkola Podstawowa nr 9 im 42 Pulku Piechoty

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 48.0 – 64.6
Цена за м², USD 3,419
Цена квартиры, USD 164,120 – 220,878
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 69.9
Цена за м², USD 3,419
Цена квартиры, USD 239,000

Местонахождение на карте

Здравоохранение
Еда и напитки

Вы просматриваете
