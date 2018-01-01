Lipkowski Zakatek - это жилой комплекс из 4 дуплексных зданий ( 8 домов ), расположенный в 10 минутах от Варшавы и граничащий с национальным парком Кампинос.
В настоящее время в продаже - 4 дома, с датой завершения в июне 2024 года. Мы предлагаем бесплатные адаптации.
Современная архитектура, высокое качество материалов и большой задний двор делают этот выбор идеальным для семей с детьми или в качестве инвестиции!
4/5 спальни, 3 комнаты отдыха, просторная гостиная, гараж, просторная парковка и многое другое!
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