Lipkow, Польша

от € 296,000

Сдача в: 2024

Lipkowski Zakatek - это жилой комплекс из 4 дуплексных зданий ( 8 домов ), расположенный в 10 минутах от Варшавы и граничащий с национальным парком Кампинос. В настоящее время в продаже - 4 дома, с датой завершения в июне 2024 года. Мы предлагаем бесплатные адаптации. Современная архитектура, высокое качество материалов и большой задний двор делают этот выбор идеальным для семей с детьми или в качестве инвестиции! 4/5 спальни, 3 комнаты отдыха, просторная гостиная, гараж, просторная парковка и многое другое! Прямое предложение от разработчика. Позвоните сегодня - мы говорим по-английски.