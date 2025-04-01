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Жильё в Подляское воеводство, Польша

3 объекта найдено
Квартира в Mokre, Польша
Квартира
Mokre, Польша
Площадь 1 000 м²
Продается 3 привлекательных строительных участка площадью 1000 м2
$12,636
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Niemczyn, Польша
Дом
Niemczyn, Польша
Площадь 110 м²
Продается отдельно стоящий дом с жилой площадью 110 м2, расположенный в тихой деревне в Нимч…
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Дом в Zuki, Польша
Дом
Zuki, Польша
Площадь 260 м²
Энергоэффективный дом в Зуки по новой цене 680 000 рублей
$175,654
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
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Параметры недвижимости в Подляское воеводство, Польша

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