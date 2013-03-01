  1. Realting.com
Польша, Мазовецкое воеводство
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2023
На платформе
1 год 3 месяца
Языки общения
English, Polski
Веб-сайт
mkbrokersinvest.com/
Об агентстве

MK Brokers&Invest - это прежде всего уникальное сочетание разнообразного опыта, практических знаний, надежности и таланта людей, которых я пригласил работать со мной. За всем, что мы делаем, стоят правильные люди, и я очень горжусь этим. Как команда, мы считаем, что многоквартирные дома, дома или блоки - это больше, чем здания и архитектура. Это места, где хочется жить полной жизнью. Вы хотите проводить время, встречаться с друзьями и иногда воплощать свои мечты в реальность. Но для того, чтобы сделать правильный выбор, важно быть на шаг впереди и иметь возможность более широко взглянуть на мир недвижимости.

Услуги

Мы знаем, как направлять клиентов на каждом этапе процесса покупки, продажи и аренды недвижимости. Мы анализируем рынок и данные, чтобы знать, что продается в любой момент времени, и какое предложение тает. У нас есть знания и опыт для составления надежных оценок и подготовки профильных, но актуальных маркетинговых стратегий.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 03:05
(UTC+2:00, Europe/Warsaw)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 15
Exclusive Apartment with a View at the Heart of Warsaw - Ochota Residence, ul. J. U. Niemcew…
$537,348
Квартира 4 комнаты в Несебр, Болгария
Квартира 4 комнаты
Несебр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1
Apartments in the Medical Resort Poseidon complex in Nessebar We invite you to discover a u…
$243,809
Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
Large apartment in a great location of Warsaw - Apartment ideal for Investor or Company! …
$680,470
Квартира 1 комната в Несебр, Болгария
Квартира 1 комната
Несебр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/1
Самые лучшие предложения для вас в этом годуSweet Homes' Закрытый комплекс в Болгарии в горо…
$64,224
Наши агенты в Польше
Dorota Karpińska
Dorota Karpińska
10 объектов
