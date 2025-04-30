Репатриация в Польше

О программе иммиграции

Репатриация предполагает под собой возвращение на родину лиц польского происхождения, и является одним из способов приобретения польского гражданства. Такое право имеют лишь лица, не имеющие польского гражданства и желающие переселиться в Польшу на постоянное местожительство.

Закон о репатриации предоставляет возможность вернуться на родину тем лицам, или их потомкам, которые вследствие депортации, ссылки или других преследований по национальному и политическому признакам не смогли вернуться на родину.

Репатриантом является лицо, прибывшее в Республику Польша на основании национальной визы с целью репатриации с намерением постоянного местожительства.