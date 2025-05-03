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Жильё в Metropolis GZM, Польша

Катовице
80
Сосновец
39
Гливице
15
Руда-Слёнская
8
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174 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 1/2
Описание недвижимости Меблированная квартира в атмосферном и тихом месте. Предложение только…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 3/10
Описание объекта недвижимости Сдается солнечная квартира с л…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 3/4
DescriptionofpropertyCałkowicie nowemieszkanie zpodziemnymparkingiemczekanapierwszegonajemcę…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 5/6
Описание объекта Солнечная и просторная квартира с большим балконом ждет нового арендатора. …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Гливице, Польша
Квартира 2 комнаты
Гливице, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 4
Расположение на нетронутом и богатом растительностью участке, сердцем которого является изве…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 3
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 3/4
Описание недвижимости REZERWACJACałkowicie nowe mieszkanie czeka na pierwszego najemcę!Ofert…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 4/4
Описание объекта недвижимости Сдается 3-комнатная квартира, …
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 4/4
Opis nieruchomości Исключительная квартира в новом комплексе, в самом сердце Катовице! Кварт…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира в Свентохловице, Польша
Квартира
Свентохловице, Польша
Этаж 2/2
Описание недвижимости Приглашаем вас ознакомиться с предложением о продаже отремонтированной…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 1/2
Description of property Furnished apartment in an atmospheri…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 3/4
Описание недвижимости Атмосферные помещения в отремонтированном доходном доме на Кохановскег…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 6/27
Описание объекта недвижимости Новая инвестиция в самом центр…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Описание недвижимостиИщете безопасное место для парковки автомобиля или хранения важных веще…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 2/4
Описание недвижимости Современное и атмосферное пространство для жизни и отдыха в поместье «…
Цена по запросу
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Квартира в gmina Mierzecice, Польша
Квартира
gmina Mierzecice, Польша
Описание недвижимости ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС УЧАСТКОВ Местоположение: BĘDZIN Łagisza ul. DĄ…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 2/3
Описание недвижимости Сдается в аренду климатическая квартира в ухоженном многоквартирном до…
Цена по запросу
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Квартира в Гливице, Польша
Квартира
Гливице, Польша
Этаж 2/3
Описание объекта недвижимости Уникальное место на карте Глив…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира в Семяновице-Слёнске, Польша
Квартира
Семяновице-Слёнске, Польша
Этаж 3/3
Описание объекта недвижимости Арендуйте и наслаждайтесь кажд…
Цена по запросу
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Квартира в Челядзь, Польша
Квартира
Челядзь, Польша
Opis nieruchomości Эксклюзивное предложение, только на EstateStreet. Полностью жилой дом с с…
Цена по запросу
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Квартира в Челядзь, Польша
Квартира
Челядзь, Польша
Opis nieruchomości Эксклюзивное предложение, только на EstateStreet. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Czeladź,…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Количество этажей 3
Opis nieruchomości Климатические помещения в отремонтированном здании! Предложение только на…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 2/2
Описание объекта недвижимости Уникальная квартира в прекрасн…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 4/4
Описание недвижимости Исключительная квартира в новом комплексе, в самом сердце Катовице! Кв…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Типы недвижимости в Metropolis GZM

квартиры

Параметры недвижимости в Metropolis GZM, Польша

с гаражом
с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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