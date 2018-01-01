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THE CAPITAL REAL ESTATE EUROPE

Польша, ul. Jana Pawła II 80, Warszawa
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THE CAPITAL REAL ESTATE EUROPE
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
Русский, Polski, Українська
Наши агенты в Польше
Юлия Руденко
Юлия Руденко
2 объекта
Агентства рядом
Etalon Estate Group
1 607 объектов

Международное агентство недвижимости в Польше. Главный офис находится в городе Познань.

Оказываем профессиональные услуги по покупке недвижимости на территории всей Польши, также имеем представительства в  других странах (Кипр, Греция, Испания, Тайланд, ОАЭ, Бали). Являемся непосредственными представителями крупнейших застройщиков вышеуказанных стран.

Уровень профессионализма и опыт наших экспертов позволяет нам обслуживать любые сегменты рынка недвижимости - от небольших квартир и домов до отелей, бизнес-центров и производственных зданий.

Наши клиенты могут рассчитывать на полное ведение сделки нашими экспертами - от заключения договора на риелторское обслуживание  и показа объектов до нотариального оформления  и  фактической передачи недвижимости, а также доступность специалистов в режиме 24/7.

Оказываем дополнительные сопутствующие услуги, такие как ипотечное кредитование, дизайн и отелка, управление недвижимостью. 

Для Вас в нашей базе более 10 000 объектов недвижимости на первичном и вторичном рынках!

Witkowski&Rajter
5 объектов
Prestige Real Estate
33 объекта
Prestige Real Estate Warsaw - это опытная, надежная и заслуживающая доверия компания, занимающаяся вопросами долгосрочной аренды недвижимости. Мы гордимся тем, что предоставляем профессиональные услуги всем нашим клиентам, а наши агенты по недвижимости обучены, чтобы помочь вам в достижении ваших целей. Мы помогаем нашим клиентам выбрать подходящую недвижимость, согласовать цены, провести поиск в земельной и ипотечной книге, а также подготовить юридические соглашения. Наши агенты имеют отличный послужной список в предоставлении услуг иностранным посольствам, международным компаниям, правительственным учреждениям и международным компаниям по переезду. В наших списках вы найдете сотни домов и квартир очень высокого уровня, расположенных в лучших районах Варшавы. У нас есть знания и доказанный успех, чтобы помочь решить ваши жилищные потребности, поэтому начните свой путь к успешному опыту в сфере недвижимости, связавшись с нашим офисом в Варшаве.
OKEASK
1 172 объекта

Агентство недвижимости в Варшаве. Подбираем квартиры на продажу, дома, коммерческие объекты согласно Вашим запросам как на первичном рынке, в том числе и на этапе строительства, так и на вторичном рынке недвижимости. Наша задача - это качественная работа с клиентом на каждом этапе аренды/покупки недвижимости в Варшаве. Высокое качество в нашей работе - это залог на долгую перспективу сотрудничества с каждым клиентом. Мы говорим с клиентом - с Вами - на одном языке!

Modern Living Poland

Мы предоставим вам комплексные услуги по покупке и продаже недвижимости в Польше и за рубежом. Вам не нужно беспокоиться о технических, юридических или организационных вопросах. Мы проведем вас шаг за шагом через через весь процесс, чтобы вам было удобно, и будем постоянно в вашем распоряжении.

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