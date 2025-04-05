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Жильё в Катовице, Польша

квартиры
79
80 объектов найдено
Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 1/2
Description of property Furnished apartment in an atmospheri…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Описание объекта недвижимостиОферта Wynajmu Gabinetu под услуги красоты в центре Катовиц, в …
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 3/4
Описание объекта Эксклюзивное предложение только на EstateStreet! Приглашаю к сотрудничеству…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 10/15
Описание объекта Сдается уникальная квартира в аренду в современном инвестиционном проекте! …
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Количество этажей 4
Description of property Furnished apartment in an atmospheri…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 3/4
Описание недвижимости Атмосферные помещения в отремонтированном доходном доме на Кохановскег…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 2/3
Opis nieruchomości Уникальная квартира площадью 62 м2, спроектированная архитектором, отдела…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 3/3
Описание объекта недвижимости 2-комнатная, красиво обставлен…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 4/4
Opis nieruchomości Исключительная квартира в новом комплексе, в самом сердце Катовице! Кварт…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 2/4
Описание недвижимости Современное и атмосферное пространство для жизни и отдыха в поместье «…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 4/4
Описание объекта недвижимости Сдается 3-комнатная квартира, …
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 2/4
Описание недвижимости Современное и атмосферное пространство для жизни и отдыха в поместье «…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 3/3
Описание недвижимости Атмосферные помещения в отремонтированном доходном доме на Кохановскег…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Катовице, Польша
Квартира 3 комнаты
Катовице, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/3
A unique apartment with an area of 62 m2, designed by an architect, finished with attention …
$217,641
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 5/6
Description of property Atmospheric and functional apartment…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 3/10
Описание объекта недвижимости Сдается солнечная квартира с л…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 1/2
Описание объекта недвижимости Оборудованная квартира в атмос…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Количество этажей 2
Описание недвижимости Przedstawiam Państwu предлагает выбор …
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 3/4
Описание недвижимости Całkowicie nowe mieszkanie czeka na pierwszego najemcę!Oferta tylko w …
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 3/4
Описание недвижимости REZERWACJACałkowicie nowe mieszkanie czeka na pierwszego najemcę!Ofert…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Количество этажей 5
Описание недвижимости Стильно отделанная, просторная, светлая трехкомнатная квартира площадь…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Описание недвижимостиИщете безопасное место для парковки автомобиля или хранения важных веще…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Количество этажей 4
Description of property Atmospheric premises in a renovated …
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 2/3
Описание недвижимости Сдается в аренду климатическая квартира в ухоженном многоквартирном до…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 5/6
Description of property Atmospheric and functional apartment…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Количество этажей 3
Opis nieruchomości Интересное предложение для инвестора. Только на EstateStreet! РАСПОЛОЖЕН…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 3/10
Описание недвижимости Сдается в аренду солнечная квартира с лоджией, кладовой и парковочным …
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Этаж 1/1
Opis nieruchomości Новые инвестиции в тихом месте! Предложение только на Estatestreet! Также…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Количество этажей 1
Описание объекта недвижимости Продается великолепная недвижи…
Цена по запросу
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Квартира в Катовице, Польша
Квартира
Катовице, Польша
Количество этажей 1
Описание объекта Предлагаем взять на себя действующее помещение вместе с договором аренды. Э…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Катовице, Польша

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