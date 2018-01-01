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Застройщики
CLIMA KOMFORT Sp. z o.o.
CLIMA KOMFORT Sp. z o.o.
ul. Jeziorna 6, 86-300 Grudziądz
;
CLIMA KOMFORT Sp. z o.o.
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Тип компании
Застройщик
Год основания компании
1994
Языки общения
Polski
Коммерческая недвижимость в аренду
Смотреть все 1 объект
Склад
Bialy Bor Drugi
2 029 м²
1
Склад, который является предметом предложения, расположен в Куявско-Поморском воеводстве, в …
€ 11,000
Наши агенты в Польше
Lukasz Simionkowski
1 объект
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