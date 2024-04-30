  1. Realting.com
  4. Коттеджный посёлок Современный комплекс домов в 15 км от города Познань (Польша)

Коттеджный посёлок Современный комплекс домов в 15 км от города Познань (Польша)

Rabowice, Польша
от
$162,732
НДС
;
15
ID: 32920
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Польша
  • Область / штат
    Великопольское воеводство
  • Район
    Познанский повят
  • Город
    gmina Swarzedz
  • Деревня
    Rabowice

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

Современный комплекс из 26 домов в тихой, зелёной части Rabowice— идеальный выбор для тех, кто ищет спокойную среду рядом с городом  Poznań.

Каждый дом спроектирован с упором на функциональность и комфорт. Дополнительным преимуществом является собственный сад/огород, где можно организовать зону отдыха, площадку для детей или уютное пространство для барбекю.

✅ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛОКАЦИИ

  • всего 15,8 км до центра Познани

  • отличное транспортное сообщение

  • рядом остановки общественного транспорта

  • спокойный, семейный район

  • развитая инфраструктура: магазины, услуги, зелёные зоны

✅ УДОБСТВА И СТАНДАРТ

  • частные огородики / садовые участки

  • ограждённая территория

  • противовзломные двери

  • 52 наземных парковочных места на территории комплекса

  • окна ПВХ

  • отопление газовое

  • форма владения: полная собственность

Парковочное место: доступно
 

✅ КОМУ ПОДОЙДЁТ?

✔ семьям с детьми
✔ тем, кто работает в Познани, но хочет жить в тишине и зелени
✔ инвесторам, рассматривающим перспективные пригороды города

✅ ИТОГ

Новые дома с собственными участками, тихое окружение, быстрый доступ к Познани и полноценная инфраструктура — это комфортный формат жизни вдали от суеты, без потери удобства.

Если вам нужны планировки, актуальные предложения по площадям и ценам — напишите, подготовлю подробную информацию.

Местонахождение на карте

Rabowice, Польша

