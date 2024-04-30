Коттеджный посёлок Современный комплекс домов в 15 км от города Познань (Польша)

Современный комплекс из 26 домов в тихой, зелёной части Rabowice— идеальный выбор для тех, кто ищет спокойную среду рядом с городом Poznań.

Каждый дом спроектирован с упором на функциональность и комфорт. Дополнительным преимуществом является собственный сад/огород, где можно организовать зону отдыха, площадку для детей или уютное пространство для барбекю.

✅ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛОКАЦИИ

всего 15,8 км до центра Познани

отличное транспортное сообщение

рядом остановки общественного транспорта

спокойный, семейный район

развитая инфраструктура: магазины, услуги, зелёные зоны

✅ УДОБСТВА И СТАНДАРТ

частные огородики / садовые участки

ограждённая территория

противовзломные двери

52 наземных парковочных места на территории комплекса

окна ПВХ

отопление газовое

форма владения: полная собственность

Парковочное место: доступно



✅ КОМУ ПОДОЙДЁТ?

✔ семьям с детьми

✔ тем, кто работает в Познани, но хочет жить в тишине и зелени

✔ инвесторам, рассматривающим перспективные пригороды города

✅ ИТОГ

Новые дома с собственными участками, тихое окружение, быстрый доступ к Познани и полноценная инфраструктура — это комфортный формат жизни вдали от суеты, без потери удобства.

Если вам нужны планировки, актуальные предложения по площадям и ценам — напишите, подготовлю подробную информацию.