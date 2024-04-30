Коттеджный посёлок Современный комплекс домов в 15 км от города Познань (Польша)

Современный комплекс из 26 домов в тихой, зелёной части Rabowice— идеальный выбор для тех, кто ищет спокойную среду рядом с городом Poznań.
Каждый дом спроектирован с упором на функциональность и комфорт. Дополнительным преимуществом является собственный сад/огород, где можно организовать зону отдыха, площадку для детей или уютное пространство для барбекю.
✅ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛОКАЦИИ
всего 15,8 км до центра Познани
отличное транспортное сообщение
рядом остановки общественного транспорта
спокойный, семейный район
развитая инфраструктура: магазины, услуги, зелёные зоны
✅ УДОБСТВА И СТАНДАРТ
частные огородики / садовые участки
ограждённая территория
противовзломные двери
52 наземных парковочных места на территории комплекса
окна ПВХ
отопление газовое
форма владения: полная собственность
Парковочное место: доступно
✅ КОМУ ПОДОЙДЁТ?
✔ семьям с детьми
✔ тем, кто работает в Познани, но хочет жить в тишине и зелени
✔ инвесторам, рассматривающим перспективные пригороды города
✅ ИТОГ
Новые дома с собственными участками, тихое окружение, быстрый доступ к Познани и полноценная инфраструктура — это комфортный формат жизни вдали от суеты, без потери удобства.
Если вам нужны планировки, актуальные предложения по площадям и ценам — напишите, подготовлю подробную информацию.