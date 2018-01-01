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OKEASK

Польша, 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 99
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OKEASK
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2017
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
okeask.com/ru
Описание

Агентство недвижимости в Варшаве. Подбираем квартиры на продажу, дома, коммерческие объекты согласно Вашим запросам как на первичном рынке, в том числе и на этапе строительства, так и на вторичном рынке недвижимости. Наша задача - это качественная работа с клиентом на каждом этапе аренды/покупки недвижимости в Варшаве. Высокое качество в нашей работе - это залог на долгую перспективу сотрудничества с каждым клиентом. Мы говорим с клиентом - с Вами - на одном языке!

Услуги

Продажа и аренда недвижимости в Варшаве.

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GOESTE

Наше агентство недвижимости специализируется на продаже домов и квартир в Варшаве и окрестностях. Мы предоставляем комплексные услуги нашим клиентам, всегда предлагая квалифицированные консультации и выбирая наиболее оптимальные решения на каждом этапе процесса. Мы продаем недвижимость высокого уровня, подготавливая и планируя деятельность таким образом, чтобы как можно меньше вовлекать наших клиентов, благодаря чему они могут наслаждаться свободой и заниматься тем, что для них действительно важно.

Keller Williams Poland

Keller Williams (1983г.) лидер на мировом рынке продажи недвижимости.

Многочисленными изданиями, в том числе Forbes компания была признана одним из самых рейтинговых агентств недвижимости. На данный момент мы действуем в 52 странах мира, что помогает нам находить недвижимость для своих клиентов даже на других континентах.

Во всем мире филиалы Keller Williams при работе с клиентами применяют американский стандарт обслуживания, построенный на профессионализме и эффективности, которые являются основой компании. На практике наша работа обеспечивает честные и надежные отношения с клиентами, которые гарантируют спокойствие и уверенность. Ориентируясь на запрос клиента, мы внимательно относимся ко всем деталям сделки.

Мы стремимся к точному пониманию ваших потребностей, чтобы предложить лучшее из возможного!

 

Наша компания сотрудничает cо всеми застройщиками Польши, со всеми агентствами недвижимости в Польше, а также имеет доступ к закрытым базам объектов, которые не публикуются в интернете.

 

При оказании услуг наше агентство предоставляет проверенных специалистов, которые бывают необходимы при заключении сделок с недвижимостью:

Кредитные консультанты Заверенные переводчики Нотариусы, юристы, адвокаты Строительные фирмы/внутренняя отделка Архитекторы Дизайнеры/ визуализации интерьеров

*все специалисты владеют русским/польским.

 

Мы помогаем нашим клиентам покупать мечту и видеть свое будущее стабильным! 

 

Наша главная задача – чтобы клиент чувствовал заботу о себе.

Наше главное желание – чтобы клиент открыл для себя новые возможности благодаря сотрудничеству с нами.

Наш приоритет - ваше время и комфорт!

Crowd Real Estate
2 объекта

Корни команды платформы Crowd Real Estate связаны с юридической фирмой Sadkowski i Wspólnicy и восходят к 2004 г. Благодаря практике и опыту, накопленному в привлечении финансирования для инвесторов и застройщиков, мы увидели необходимость создания нового уровня на рынке — платформы, объединяющей разработчиков проектов и инвесторов, совместно развивающих польский рынок недвижимости. В 2019 году была основана Crowd Real Estate — первая польская платформа, позволяющая польским застройщикам и инвесторам привлекать капитал через кредитный краудфандинг.

Varem Estate Sp. z o.o.
18 объектов

Мы стремимся сделать покупку и продажу жилья быстрой, простой и безопасной. Мы предоставляем мгновенные предложения о покупке, брокерские услуги и готовые к заселению городские квартиры. Наша команда экспертов, подкрепленная технологией искусственного интеллекта, обеспечивает эффективность и спокойствие на протяжении всей сделки. В настоящее время в наших офисах в Финляндии, Испании и Польше работает около 300 человек.

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