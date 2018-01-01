EstateStreet sp. z o.o.

Мы в соцсетях

Описание

EstateStreet является лауреатом премии Best Real Estate Office

в Малопольском воеводстве 2020 года по порталу ОтоДом.

Сейчас мы внедряем стандарты, которые позволили добиться этого успеха на рынках Силезии и Варшавы, тем самым устанавливая новое качество обслуживания клиентов.

EstateStreet - отличная основная подготовка консультантов, современные решения: фильмы о дронах, 3D-прогулки и видеопрезентации,

а также индивидуальный подход к каждому свойству.

Все это приводит к очень высокой эффективности и заставляет подавляющее большинство клиентов EstateStreet принять решение о продолжении сотрудничества после первой транзакции.

Мнения коллег и клиентов говорят сами за себя, и их примером является присуждение премии EstateStreet Real Estate Eagle Award

с рейтингом 9,1 / 10 баллов в выпусках 2019, 2020 и 2021 гг.