  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. EstateStreet sp. z o.o.

EstateStreet sp. z o.o.

Lucjana Rydla 32 30-087 Kraków
;
EstateStreet sp. z o.o.
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2017
Языки общения
Языки общения
English, Polski, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
estatestreet.pl
Мы в соцсетях
Описание

EstateStreet является лауреатом премии Best Real Estate Office
в Малопольском воеводстве 2020 года по порталу ОтоДом. 

Сейчас мы внедряем стандарты, которые позволили добиться этого успеха на рынках Силезии и Варшавы, тем самым устанавливая новое качество обслуживания клиентов.  

EstateStreet - отличная основная подготовка консультантов, современные решения: фильмы о дронах, 3D-прогулки и видеопрезентации, 
а также индивидуальный подход к каждому свойству.

Все это приводит к очень высокой эффективности и заставляет подавляющее большинство клиентов EstateStreet принять решение о продолжении сотрудничества после первой транзакции. 

Мнения коллег и клиентов говорят сами за себя, и их примером является присуждение премии EstateStreet Real Estate Eagle Award
с рейтингом 9,1 / 10 баллов в выпусках 2019, 2020 и 2021 гг.

Агентства рядом
Etalon Estate Group
3 245 объектов

Международное агентство недвижимости. 

Оказываем профессиональные услуги по покупке недвижимости на территории всей Польши и Южного Кипра, а также  в  других странах (Греция, Испания, Тайланд, ОАЭ, Бали). Являемся непосредственными представителями крупнейших застройщиков вышеуказанных стран.

Уровень профессионализма и опыт наших экспертов позволяет нам обслуживать любые сегменты рынка недвижимости - от небольших квартир и домов, вилл, до отелей, бизнес-центров и производственных зданий.

Наши клиенты могут рассчитывать на полное ведение сделки нашими экспертами - от заключения договора на риелторское обслуживание  и показа объектов до полного оформления собственности и фактической передачи недвижимости.

Оказываем дополнительные сопутствующие услуги, такие как ипотечное кредитование, дизайн и отелка, управление недвижимостью. 

Для Вас в нашей базе более 10 000 объектов недвижимости на первичном и вторичном рынках!

Keller Williams Poland

Keller Williams (1983г.) лидер на мировом рынке продажи недвижимости.

Многочисленными изданиями, в том числе Forbes компания была признана одним из самых рейтинговых агентств недвижимости. На данный момент мы действуем в 52 странах мира, что помогает нам находить недвижимость для своих клиентов даже на других континентах.

Во всем мире филиалы Keller Williams при работе с клиентами применяют американский стандарт обслуживания, построенный на профессионализме и эффективности, которые являются основой компании. На практике наша работа обеспечивает честные и надежные отношения с клиентами, которые гарантируют спокойствие и уверенность. Ориентируясь на запрос клиента, мы внимательно относимся ко всем деталям сделки.

Мы стремимся к точному пониманию ваших потребностей, чтобы предложить лучшее из возможного!

 

Наша компания сотрудничает cо всеми застройщиками Польши, со всеми агентствами недвижимости в Польше, а также имеет доступ к закрытым базам объектов, которые не публикуются в интернете.

 

При оказании услуг наше агентство предоставляет проверенных специалистов, которые бывают необходимы при заключении сделок с недвижимостью:

Кредитные консультанты Заверенные переводчики Нотариусы, юристы, адвокаты Строительные фирмы/внутренняя отделка Архитекторы Дизайнеры/ визуализации интерьеров

*все специалисты владеют русским/польским.

 

Мы помогаем нашим клиентам покупать мечту и видеть свое будущее стабильным! 

 

Наша главная задача – чтобы клиент чувствовал заботу о себе.

Наше главное желание – чтобы клиент открыл для себя новые возможности благодаря сотрудничеству с нами.

Наш приоритет - ваше время и комфорт!

Fox Promotion S.C
65 объектов
Компания основана в 2015 году, мы специализируемся на инвестициях в недвижимость в Польше. Наш офис находится в центре Варшавы, также мы работаем в крупнейших городах Польши. Наш офис расположен по адресу: ul. Koszykowa 49a local 17, 00-659 Warsaw
Prestige Real Estate
31 объект
Prestige Real Estate Warsaw - это опытная, надежная и заслуживающая доверия компания, занимающаяся вопросами долгосрочной аренды недвижимости. Мы гордимся тем, что предоставляем профессиональные услуги всем нашим клиентам, а наши агенты по недвижимости обучены, чтобы помочь вам в достижении ваших целей. Мы помогаем нашим клиентам выбрать подходящую недвижимость, согласовать цены, провести поиск в земельной и ипотечной книге, а также подготовить юридические соглашения. Наши агенты имеют отличный послужной список в предоставлении услуг иностранным посольствам, международным компаниям, правительственным учреждениям и международным компаниям по переезду. В наших списках вы найдете сотни домов и квартир очень высокого уровня, расположенных в лучших районах Варшавы. У нас есть знания и доказанный успех, чтобы помочь решить ваши жилищные потребности, поэтому начните свой путь к успешному опыту в сфере недвижимости, связавшись с нашим офисом в Варшаве.
Witkowski&Rajter
5 объектов
Realting.com
Перейти